الصحة تتفق مع ليللى للأدوية على توفير عقار أورام

شحاتة: توفير العقّار لمرضى نفقة الدولة والتأمين الصحيأحمد صبرىكشف الدكتور سمير شحاتة، عضو اللجنة العليا لعلاج الأورام، أن وزارة الصحة تُجري مناقشات مع شركة ليللى الأمريكية للأدوية لتوفير عقّار الشركة الجديد لعلاج أوارم المعدة لمرضى العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.وأوضح، فى كلمته بالم

شحاتة: توفير العقّار لمرضى نفقة الدولة والتأمين الصحي

أحمد صبرى

كشف الدكتور سمير شحاتة، عضو اللجنة العليا لعلاج الأورام، أن وزارة الصحة تُجري مناقشات مع شركة ليللى الأمريكية للأدوية لتوفير عقّار الشركة الجديد لعلاج أوارم المعدة لمرضى العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.





وأوضح، فى كلمته بالمؤتمر الصحفي لشركة ليللى لإعلانها عن عقّارها الجديد لمرضى سرطان المعدة، أن الشركة تبيع الجرعة الواحدة محليًّا بـ44 ألف جنيه، وتوصلت الوزارة مع الشركة لتوريد الكميات بنصف السعر، بحيث يتم منح الوزارة جرعة مجانية على كل جرعة يتم شراؤها.

وأكد أن تلك الأسعار منخفضة مقارنة ببقية أنواع السرطانات، حيث تتكلف الوزارة 220 ألفًا لعلاج كل حالة مصابة بسرطان الثدى، و46 ألف جنيه لبعض أنواع السرطان، مطالبًا بتضافر جهود المجتمع والإعلام للتوعية بخطورة المرض.