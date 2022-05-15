«الصحة» تتابع تنفيذ اتفاقية نقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات بين معهد «سيروم» الهندي و«فاكسيرا»

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، باراج ديشموخ، المدير التنفيذي للتسويق الدولي بمعهد سيروم الهندي المتخصص في إنتاج اللقاحات، وسانديب مولاي، المدير الإقليمي للمعهد، بمقر ديوان عام وزارة الصحة.

يأتي اللقاء في إطار متابعة سير العمل بالاتفاقية الموقعة بين معهد سيروم لإنتاج الأمصال، والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، لنقل تكنولوجيا تصنيع 8 لقاحات استراتيجية.

أكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة متابعة تنفيذ الاتفاقية وفقاً للجداول الزمنية المحددة لها، بما يخدم استراتيجية الدولة، بأن تصبح مصر مركزاً إقليمياً لتصنيع اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، وتصديرها لدول الجوار والقارة الإفريقية.

ولفت الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تأكيد الوزير على أهمية التعاون بين معهد «سيروم»، وشركة «فاكسيرا» لنقل وتبادل الخبرات، بما يضمن مواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال تصنيع اللقاحات، حيث يعد معهد «سيروم» أحد أكبر الجهات المصنعة للقاحات في العالم.

وأوضح «عبدالغفار» أنه تم توقيع الاتفاقية في شهر يوليو من عام 2019، وذلك بهدف تصنيع 8 لقاحات، تشمل (الخماسي، الكبدي ب للرضع، الكبدي ب للكبار، ثنائي المدارس، الثلاثي، التيتانوس، MMR، MR).

خالد عبدالغفار يوجه بنقل تكنولوجيا لقاحات المكورات الرئوية للأطفال

وأشار «عبدالغفار» إلى توجيه الوزير بنقل تكنولوجيا تصنيع لقاح المكورات الرئوية لدى الأطفال، ضمن اللقاحات المُدرجة في الاتفاقية، مؤكداً قدرة وجاهزية مصانع شركة «فاكسيرا» على إنتاج مختلف أنواع اللقاحات.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة هبة والي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا».