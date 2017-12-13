الصحة تبدأ ضخ 27 ألف عبوة بنسيلين للصيدليات بالمحافظات

أحمد صبرى بدأت وزارة الصحة -اليوم الأربعاء- ضخ 27 ألف فيال من عقار البنسيلين طويل المفعول لشركات توزيع الأدوية، تمهيدًا لتوريدها للمحافظات لسد النقص الحاد الذى يجتاح السوق منذ نهاية الشهر الماضي. وبحسب مصدر بإحدى شركات التوزيع، قال إن وزارة الصحة اشترطت عليهم توزيع 100 عبوة لكل محافظة يوميًا على ا

أحمد صبرى

بدأت وزارة الصحة -اليوم الأربعاء- ضخ 27 ألف فيال من عقار البنسيلين طويل المفعول لشركات توزيع الأدوية، تمهيدًا لتوريدها للمحافظات لسد النقص الحاد الذى يجتاح السوق منذ نهاية الشهر الماضي.

وبحسب مصدر بإحدى شركات التوزيع، قال إن وزارة الصحة اشترطت عليهم توزيع 100 عبوة لكل محافظة يوميًا على الصيدليات الخاصة، بحيث يتم اختيار 5 صيدليات كبرى، يتم من خلالها توزيع العقار بواقع 20 عبوة لكل صيدلية.

وأوضح المصدر لـ”المال”، أن الشركات ستبدأ التوريد بعد إرسال أسماء الصيدليات الخمس من كل محافظة لإدارة الصيدلة، إضافة لإرسال فواتير البيع لضبط السوق وأحكام الرقابة عليه.

ورفضت شعبة الصيدليات هذا الإجراء، معتبرة أنه إجراء احتكارى، بعد ورود شكاوى من الصيدليات عن اختيار شركات التوزيع صيدليات معينة.

وقالت شعبة الصيدليات الفرعية بالشرقية، إنها ستتخذ إجراءات لوقف توزيع العبوات بتلك الطريقة، مؤكدة أنها تصرف احتكاري من شركة ابن سيناء للأدوية التى ستوزع العقار على صيدليات المحافظة.

ودعت الشعبة كل الصيدليات لمقاطعة شركة ابن سينا للتوزيع حتى تعدل من سياستها البيعية، مؤكدة أنها ستقف مع الصيدلي بكل السبل القانونية.