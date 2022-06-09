«الصحة» تبحث توفير مصادر لتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

عقد الدكتور خالد عبد الغفار القائم بعمل وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع عدد من قيادات وزارة الصحة، اليوم الخميس، لبحث تطوير الخدمات الطبية، ومناقشة التوسع في توفير مصادر تمويل الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بحث خلال الاجتماع إدخال خدمات جديدة في الجراحات التي تقدمها مبادرة القضاء على قوائم انتظار الجراحات الحرجة والتدخلات العاجلة، وخاصة في علاج أمراض القلب والقساطر القلبية.

اجتماع وزارة الصحة اليوم

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير بحث خلال الاجتماع سبل توفير مصادر لتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، للعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، واستمرارية واستدامة الخدمة في مواجهة الارتفاع العالمي في أسعار المستلزمات الطبية.

وقال إن الوزير وجه بالتوسع في التعاون مع المجتمع المدني، المنظمات والمؤسسات الأهلية، والمنشآت الطبية والمستشفيات التابعة لها، والاستعانة بالخدمات التي تقدمها لتقليل الضغط على المستشفيات العامة والحكومية، مع وضع ضوابط صارمة لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير شدد على مجانية الخدمات المقدمة من خلال مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، بالتزام المجالس الطبية المتخصصة بسرعة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وتيسير إجراءات تقديم الخدمات للمنتفعين بخدمات التأمين الصحي.

حضر الاجتماع اللواء وائل الساعي مساعد وزير الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد زيدان رئيس المجالس الطبية، والدكتور محمود الشناوي مدير مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم الخدمات المتخصصة في مجال طب الأسنان لـ467 مواطنًا من خلال 3 قوافل، تم تنفيذها بمحافظتي القاهرة والبحر الأحمر، خلال شهر مايو الماضي.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل المتخصصة في مجال طب الأسنان، تقدم خدمات علاج اللثة، وحشو الأسنان، وتنظيف الجير،

لافتًا إلى عقد ندوات تثقيفية توعوية مصاحبة للقوافل حول طرق العناية بصحة الفم والأسنان، وكيفية الوقاية من أمراض الفم وعلاجها في المراحل المبكرة، حيث قدمت الندوات خدماتها التوعوية لـ570 مواطنًا.