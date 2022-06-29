«الصحة» تبحث استراتيجية تحسين جودة خدمات الأشعة التشخيصية والتداخلية والمناظير

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مساء أمس الثلاثاء، ميشيو كوندو المدير التنفيذي للشرق الأوسط وأفريقيا بإحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والأجهزة الطبية، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

في بداية الاجتماع، توجه الدكتور خالد عبد الغفار بالشكر لممثلي الشركة على توريد 13 جهاز أشعة مقطعية، لتوزيعها على المستشفيات بمحافظات الجمهورية، لدعم القطاع الصحي، وذلك في إطار العمل على التطوير المستمر للمنظومة الصحية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير بحث مع الوفد، آليات التعاون في توفير أجهزة أشعة تشخيصية للأورام السرطانية الصدر، والقولون، للمساهمة في تحديث آليات الكشف المبكر عن الأورام، وذلك ضمن مبادرة سرطان القولون والرئة التي سيتم إطلاقها تحت شعار (100 مليون صحة).

الدكتور خالد عبد الغفار خلال الاجتماع

وتابع أن الوزير بحث استراتيجية تحسين جودة خدمات الأشعة التشخيصية، والأشعة التداخلية، والخدمات الطبية الخاصة بالمناظير، وفقًا لجداول زمنية محددة، بالإضافة إلى بحث إمكانيات التعاون لتوفير أحدث الأجهزة في مجال الرنين المغناطيسي، مضيفا أن الوزير بحث إمكانية التعاون في توفير وحدات متنقلة لأشعة الماموجرام الخاصة بفحوصات اكتشاف أورام الثدي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير بحث التعاون مع الشركة في توفير مركز متخصص لتدريب الكوادر الفنية على أجهزة الأشعة بجميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك لضمان تقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشؤون المبادرات العامة، والدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للحوكمة والشئون الفنية، والدكتور محمد فوزي مستشار الوزير للأشعة.