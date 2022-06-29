«الصحة»: بعثة الحج الطبية قدمت خدمات الكشف والعلاج لـ885 حالة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ885 حالة من خلال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، حتى مساء أمس الثلاثاء، بينهم 154 حالة تلقت الخدمة في عيادات مكة المكرمة، و731 حالة في المدينة المنورة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تحويل 3 حالات مرضية للمستشفيات السعودية بالمدينة المنورة، مضيفا أنه تم التنسيق لعمل جلسات الغسيل الكلوي لأحد الحجاج المصريين، كما تم التنسيق لتلقي جلسات العلاج الكيماوي لمريض أورام.

عيادة وزارة الصحة في السعودية

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، ورئيس البعثة الطبية للحج، سلامة جميع الحجاج المصريين من أي أمراض معدية، ووجود تعاون وتنسيق تام مع كل المستشفيات، والسلطات الصحية السعودية.

وأضاف «قنديل» أن فرق البعثة الطبية، تواصل مرورها الدوري على مقرات إقامة الحجاج المصريين، في مقرات إقامتهم بفنادق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، مع تنظيم ندوات يومية لتوعية الحجاج بالإجراءات الواجب اتخاذها لحماية أنفسهم من الأمراض، للحفاظعلى سلامتهم خلال أداء المناسك، وحتى عودتهم إلى الأراضي المصرية.

وفي سياق منفصل، عقد الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مساء أمس الثلاثاء، لمتابعة سير العمل بخطة تطوير مستشفى أم المصريين العام بمحافظة الجيزة، وذلك بديوان عام الوزارة.

استمع الوزير خلال الاجتماع إلى شرح مفصل حول أعمال تطوير مبانٍ المستشفى وعددها 14 مبنى خدميا، وإداريا، بطاقة استيعابية 220 سريرا، وبتكلفة تتعدى الـ 2 مليار جنيه، حيث سيتم رفع كفاءة وتطوير قسم الأورام، ومركز الصدمات، ووحدة المناظير، ووحدة القسطرة القلبية، ووحدة الغسيل الكلوي، والغسيل البريتوني، ورعاية جراحة القلب والمخ والأعصاب، والكبد، وزراعة الكلى والكبد، والجراحة العامة والأطفال، وقسم الحضانات، والعمليات، والإقامة الداخلية، والعيادات الخارجية، وقسم الأشعة، ومركز السموم، ومركز الحروق، ووحدة العلاج بالأكسجين، والاستقبال والطوارئ، وجراحة القدم السكري.