الصحة : بروتوكولات علاج «كورونا» المنسوبة للوزارة على فيسبوك مزيفة

رصد مجلس الوزراء تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بروتوكولات لعلاج فيروس كورونا المستجد منسوبة إلى وزارة الصحة . وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعةت أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، ونفت تلك…

رصد مجلس الوزراء تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بروتوكولات لعلاج فيروس كورونا المستجد منسوبة إلى وزارة الصحة .

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعةت أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، ونفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة الصحة على أنه لا صحة للبروتوكولات المتداولة لعلاج فيروس كورونا المستجد ومنسوبة للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أن هذه البروتوكولات مزيفة ولا علاقة للوزارة بها، وأن وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة المنوط بها صرف أدوية بروتوكول العلاج لكل مصاب بفيروس كورونا المستجد حسب طبيعة حالته، ووفقاً لقرارات اللجنة العلمية المشكلة في هذا الشأن.

وحذرت وزارة الصحة خلال تقرير مجلس الوزراء لتوضيح الحقائق المواطنين من الانسياق وراء مثل تلك البروتوكولات المنتشرة على الإنترنت، التي تستهدف الربح وقد تؤدي للإضرار بصحتهم.

وأكدت على أن وزارة الصحة والسكان هي الجهة الوحيدة المنوط بها صرف أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد وفقاً لرأي اللجنة العلمية.

وذلك إما من خلال تطبيق البروتوكولات العلاجية التي تقدمها لمرضى الفيروس في المستشفيات، أو من خلال إرسال حقائب الأدوية اللازمة إلى المنازل لمرضى الفيروس ذوي الأعراض البسيطة أثناء العزل المنزلي.

ونوهت إلى أن الوزارة تواصل رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا”، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

ومن خلال تقرير توضيح الحقائق ، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة ااصحة والسكان جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.

وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند لأي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، ولتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية تم تخصيص الخط الساخن “105”، و”15335″.