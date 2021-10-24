الصحة : بدء عمل الفرق المتنقلة لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا (فيديو)

أكد المهندس أيسم صلاح الدين مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات أنه تم إقامة ما يقرب من 2000 مركز تلقي لقاح كورونا و ذلك لتغطية جميع أنحاء الجمهورية إضافة إلي بدء التواجد أمام اماكن التجمعات مثل المساجد و الكنائس .

وقال صلاح الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر أن الفرق المتنقلة ستقوم بتلقي تسجيل المواطن و إرسال رسالة على رقم المحمول و إعطاءه اللقاح في نفس الوقت .

وأضاف صلاح الدين أنه تم القضاء على قوائم الانتظار بشكل كامل و ذلك في 15 محافظة ، و حاليا من يقوم بتسجيل الحصول على اللقاح تأتي له رسالة التوجه إلي مركز تلقي اللقاح خلال 72 ساعة على أقصي تقدير .

و تابع صلاح الدين ان محافظة القاهرة تمثل 30٪ من طلبات تلقي اللقاح ، كما أنه تم عمل فرق متابعة و رقابة لمن لم يحصل على الجرعة الثانية من اللقاح و معرفة أسباب عدم الحصول عليه .

أوضح صلاح الدين ان من يرغب في الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا و فاته الموعد المحدد له عليه التوجه إلي مديرية الشئون الصحية التابع لها والحصول على اللقاح .

وأشار صلاح الدين ان عدد المسجلين حتي الان لتلقي لقاح كورونا تخطي ال 23 مليون مواطن تم إرسال رسالة لنحو 95٪ منهم بموعد التطعيم باللقاح و مستهدف تطعيم 70 مليون مواطن .

وأكد صباح الدين أنه تم الانتهاء من عمل جواز سفر صحي بالتعاون مع شركتي جوجل و أبل ، كما أن من يحصل على الجرعتين يحصل على شهادة qr من خلال مكاتب تطعيم المسافرين .