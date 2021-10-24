لايف

الصحة : بدء عمل الفرق المتنقلة لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا (فيديو)

الحصول على شهادة qr من مراكز تطعيم المسافرين
محمد مجدي 12:04 ص, الأثنين, 25 أكتوبر 21 12:04 ص, الأثنين, 25 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد المهندس أيسم صلاح الدين مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات أنه تم إقامة ما يقرب من 2000 مركز تلقي لقاح كورونا و ذلك لتغطية جميع أنحاء الجمهورية إضافة إلي بدء التواجد أمام اماكن التجمعات مثل المساجد و الكنائس .

وقال صلاح الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر أن الفرق المتنقلة ستقوم بتلقي تسجيل المواطن و إرسال رسالة على رقم المحمول و إعطاءه اللقاح في نفس الوقت .

اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم الاثنين 25-10-2021 فى مصر

وأضاف صلاح الدين أنه تم القضاء على قوائم الانتظار بشكل كامل و ذلك في 15 محافظة ، و حاليا من يقوم بتسجيل الحصول على اللقاح تأتي له رسالة التوجه إلي مركز تلقي اللقاح خلال 72 ساعة على أقصي تقدير .

و تابع صلاح الدين ان محافظة القاهرة تمثل 30٪ من طلبات تلقي اللقاح ، كما أنه تم عمل فرق متابعة و رقابة لمن لم يحصل على الجرعة الثانية من اللقاح و معرفة أسباب عدم الحصول عليه .

اقرأ أيضا  ضبط شخصين لفرضهما إتاوات على ركن السيارات في القاهرة

أوضح صلاح الدين ان من يرغب في الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا و فاته الموعد المحدد له عليه التوجه إلي مديرية الشئون الصحية التابع لها والحصول على اللقاح .

وأشار صلاح الدين ان عدد المسجلين حتي الان لتلقي لقاح كورونا تخطي ال 23 مليون مواطن تم إرسال رسالة لنحو 95٪ منهم بموعد التطعيم باللقاح و مستهدف تطعيم 70 مليون مواطن .

اقرأ أيضا  وزير الري: مصر طالبت البنك الدولي في 2011 تمويل منشأ مائي متعدد الأغراض على النيل الأزرق بمشاركة الدول الثلاثة (فيديو)

وأكد صباح الدين أنه تم الانتهاء من عمل جواز سفر صحي بالتعاون مع شركتي جوجل و أبل ، كما أن من يحصل على الجرعتين يحصل على شهادة qr من خلال مكاتب تطعيم المسافرين .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

درجات الحرارة اليوم الاثنين 25-10-2021 فى مصر

عصام عميرة 12:10 ص, الأثنين, 25 أكتوبر 21

حالة الطقس اليوم الاثنين 25-10-2021 في مصر.. أجواء خريفية معتدلة

دعاء محمود 12:06 ص, الأثنين, 25 أكتوبر 21

علماء : فوائد إعطاء الأطفال لقاح فايزر بيونتيك المضاد لكورونا تفوق مخاطره

محمد عبد السند 10:56 م, الأحد, 24 أكتوبر 21

ترامب يفتح النار على ابنة جون ماكين

محمد عبد السند 10:50 م, الأحد, 24 أكتوبر 21

«توبي» توقع بروتوكول تعاون مع «مستشفى بهية » لدعم محاربات السرطان

المال - خاص 9:53 م, الأحد, 24 أكتوبر 21

«الأعلى للجامعات» يعتمد معايير تدريب طلاب الصيدلة.. ويقرر منع غير المطعمين من دخول الجامعات

جهاد سالم 8:08 م, الأحد, 24 أكتوبر 21