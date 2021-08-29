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الصحة: بدء الامتحانات التحريرية للأطباء الملتحقين ببرنامج الزمالة المصرية اليوم (صور)

أعلنت وزارة الصحة والسكان بدء الامتحانات التحريرية للأطباء الملتحقين برنامج الزمالة المصرية، اليوم الأحد بمقر كلية طب القصر العيني
المرسي عزت 2:25 م, الأحد, 29 أغسطس 21 2:25 م, الأحد, 29 أغسطس 21

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء الامتحانات التحريرية للأطباء الملتحقين برنامج الزمالة المصرية، اليوم الأحد بمقر كلية طب القصر العيني، وذلك بعد انتهاء فترة التدريب حسب كل تخصص من التخصصات المعتمدة ضمن برنامج الزمالة.

وذلك في إطار استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني، بما ينعكس إيجاباً على الخدمات الطبية المُقدمة للمريض المصري.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن عقد الامتحانات على مدار اليوم الأحد وغداً الإثنين، في 38 تخصصا وهى ( أمراض الكلى، الأمراض الجلدية، طب الطوارئ، القلب والأوعية الدموية، قلب الأطفال.

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الموجات الصوتية، الأطفال حديثي الولادة، العلاج الطبيعي، الرعاية المركزة، الإرواء القلبي، الباثولوجيا الإكلينيكية، طب نقل الدم ومشتقاته، الأشعة التشخيصية، طب الأورام، جراحة الأورام، العلاج الإشعاعي ).

وأضاف “مجاهد” أن الامتحانات تتضمن أيضاً تخصصات ( التخدير والرعاية المركزة الجراحية، طب الوبائيات التطبيقي، التغذية العلاجية، الجراحة التجميلية والحروق، طب الأسرة نظام قديم وحديث، طب أسنان الأسرة، جراحة الفم والفكين.

الأمراض المعدية، الأشعة التشخيصية، أمراض النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، تمريض حديثي الولادة، الأمراض الصدرية، تمريض الطوارئ، الجراحة العامة، طب الأطفال، الأنف والأذن والحنجرة، طب وجراحة العيون، الباطنة العامة، الكتروفسيولوجيا القلب، الطب النفسي ).

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ومن جانبه أشار الدكتور حسام حسني، أمين عام الزمالة المصرية، خلال تفقده اللجان أثناء أداء الأطباء الامتحانات إلى منح كل طبيب 3 فرص أساسية لأداء الامتحانات، حيث يتم عقدها بنظام “التناوب”.

مقسمين على دفعات وذلك بعد حصول الأطباء على التدريبات اللازمة لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة حسب كل تخصص، لافتاً إلى حرص الوزارة على الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا أثناء أداء الامتحانات.

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وأضاف “حسني” أنه تم استحداث تخصصات ( طب المسنين، أمراض الدم، السمعيات ) ضمن برنامج الزمالة المصرية، ليصل عدد التخصصات المعتمدة 68 تخصصا، مشيراً إلى أنه جار اعتماد 5 تخصصات لطب الأسنان، بالإضافة إلى تخصصات ( التخاطب، الجودة).

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بقلم المرسي عزت

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