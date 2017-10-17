الصحة: انخفاض معدلات زيادة السكان العام الماضى للمرة الأولى منذ 2005

الانخفاض قدر بـ 88 ألف شخص أحمد صبرى كشف الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، أن معدلات زيادة السكان انخفضت خلال العام الماضي 88 ألف شخص وذلك للمرة الأولى منذ عام 2005.وأوضح فى كلمته بالمؤتمر الصحفي لوزيري الصحة والتنمية المحافظة لمواجهة المشكلة السكانية

الانخفاض قدر بـ 88 ألف شخص



أحمد صبرى

كشف الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، أن معدلات زيادة السكان انخفضت خلال العام الماضي 88 ألف شخص وذلك للمرة الأولى منذ عام 2005.

وأوضح فى كلمته بالمؤتمر الصحفي لوزيري الصحة والتنمية المحافظة لمواجهة المشكلة السكانية أن نسبة الانخفاض في الزيادة كانت من 3.6% إلى 3.4%.

وتوقع أن تزيد نسبة الانخفاض في الزيادة السكانية بشكل كبير فى الـ 5سنوات القادمة.

وأكد أن أكبر نسبة زيادة فى السكان كانت بين عامي 2011 و2014 حيث كانت الزيادة كبيرة جدا، وهو ماجعل الحكومة تفكر فى وضع حلول جذرية لتلك المشكلة.

وبحسب إحصاء رسمي أعلنته مصر مؤخرا وصل تعداد المصريين بالداخل والخارج إلى نحو 104 ملايين نسمة.