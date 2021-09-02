«الصحة اليابانية» تسحب 2.6 مليون جرعة ملوثة من لقاحات كورونا من«موديرنا»

جذبت قضية التلوث اهتمام وزارة الصحة اليابانية بعد وفاة رجلين من تلقيهما الجرعة الثانية من لقاح موديرنا

أوقفت السلطات الصحية اليابانية التطعيم بأكثر من 2.6 مليون جرعة من لقاح شركة موديرنا الأمريكية المضاد لمرض كوفيد 19 بعد العثور على مواد سوداء غريبة فى بعض قارورات اللقاحات فى الوقت الذى تكافع فيه حكومة طوكيو أسوأ موجة من السلالة دلتا المتحورة التى تسببت فى ارتفاع عدد الإصابات الشهرية إلى أكثر من 25 ألف حالة خلال أغسطس الماضى لأول مرة منذ ظهور فيروس كورونا فى بداية العام الماضى وحتى الآن.

وأعلنت شركتا موديرنا الأمريكية وتاكيدا اليابانية للدواء والتى توزع لقاحاتها ضد كورونا أنهما تعملان مع السلطات اليابانية لسحب الجرعات الملوثة.

وتضم اللقاحات الملوثة ثلاث دفعات من لقاح كورونا بعد أن أثبت التحقيق وجود ملوثات من الفولاذ المقاوم للصدأ ببعض القوارير.

لاتعتقد وزارة الصحة اليابانية أن جزيئات الفولاذ المقاوم للصدأ تشكل أي مخاطر إضافية على صحة الذين تعاطوا لقاحات كوفيد 19.

ترى شركة موديرنا وتاكيدا أن التلوث بالفولاذ ربما حدث أثناء الإنتاج لاحتكاك قطعتين من المعدن بالآلة التي تضع سدادات القوارير.

السلطات اليابانية علقت استخدام 1.63 مليون جرعة من لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا

وكانت السلطات اليابانية علقت الأسبوع الماضي استخدام 1.63 مليون جرعة من لقاح موديرنا بعد إخطارها بوجود مواد ملوثة فى قاروراتها.

وذكرت وكالة بلومبرج أن عدد الإصابات المؤكدة والوفيات من فيروس كورونا فى اليابان تجاوزت 1.5 مليون حالة و16 ألف ضحية.

وأجرت شركة موديرنا الأمريكية تحقيقها بالشراكة مع شركتى تاكيدا اليابانية وروفي الإسبانية التي تشغل المصنع الذي حدث فيه التلوث.

وجذبت قضية التلوث مزيدا من الاهتمام بعد إعلان وزارة الصحة أن رجلين يبلغان من العمر 38 و30 عاما توفيا في أغسطس في غضون أيام من تلقيهما الجرعة الثانية من لقاح موديرنا وتلقى كل منهما جرعة من إحدى الدفعات التى تم وقف التطعيم بها وما زال التحقيق جاريا في سبب الوفاة في الحالتين.

وأكدت موديرنا وتاكيدا ببيان مشترك إنه لا يوجد دليل على أن حالتي الوفاة نجمتا عن اللقاح وأن العلاقة مجرد مصادفة.

وكانت سلطات مقاطعة جوما اليابانية الواقعة بالقرب من طوكيو عثرت على مادة ملوثة في لقاح موديرنا الواقي من فيروس كورونا.

ويعد العثور على مادة ملوثة فى اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19 أحدث واقعة من نوعها في اليابان تتعلق بلقاح الشركة الأميركية.

العثور على مادة سوداء بإحدى قوارير لقاحات موديرنا

وقال مسؤول بمقاطعة جوما إنه عثر على مادة سوداء بإحدى قوارير اللقاح مما جعل المقاطعة توقف استخدام اللقاحات بهذه القارورات.

أعلنت حكومة طوكيو أنه لم يتم التوصل إلى مشاكل تتعلق بالسلامة أو الفعالية وإن قرار التعليق مجرد إجراء احترازي.

وأكد المسؤول أنه تم تطعيم 4575 شخصا بلقاحات بنفس الدفعة التي تشمل القارورة الملوثة ولم ترد تقارير عن مشاكل صحية.

وأشارت وزارة الصحة اليابانية إن رجلين توفيا بعد تطعيمهما بجرعات من لقاح مودرنا للوقاية من كوفيد-19 ضمن كمية كبيرة من اللقاحات جرى إيقاف استخدامها فيما بعد بسبب تقارير عن تلوث.

وأضافت الوزارة ببيان أن رجلين في الثلاثينيات من العمر توفيا بأغسطس بغضون أيام من تلقيهما الجرعة الثانية من لقاح مودرنا.

وعُثر أيضا على مواد ملوثة بلقاحات موديرنا بمقاطعة أوكيناوا جنوب اليابان مما جعل الحكومة تبحث إمكانية استخدام جرعات لقاح أسترازينيكا.