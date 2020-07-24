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الصحة المغربية : تسجيل 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات

ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 18 ألفًا و264 في البلاد
المال - خاص 10:16 م, الجمعة, 24 يوليو 20 10:16 م, الجمعة, 24 يوليو 20

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أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 302 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 18 ألفًا و264 في البلاد.

وأشارت “الصحة المغربية” -نقلًا عن وكالة الأنباء المغربية “ماب”- إلى تسجيل سبع وفيات جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 292.

وأوضحت الوزارة إلى تسجيل 236 حالة تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من “كوفيد 19” إلى 15 ألفًا و872.

يذكر أن العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، اليوم الخميس، وصل إلى أكثر من 625 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 15 مليون إصابة.

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بقلم المال - خاص

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