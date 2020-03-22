الصحة : المعامل المركزية فقط هي المعتمدة لتحليل «كورونا» وتقدمه مجانا

كشف خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة ، أن المعامل المركزية بالوزارة فقط هي المعتمدة لتحليل فيروس «كورونا» وتقدمه مجانا .

وقال المتحدث باسم الصحة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامجه “على مسؤوليتي”: “المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة هي المكان الوحيد المعتمد لإجراء تحاليل PCR من منظمة الصحة العالمية في مصر”.

وأضاف: “أي موقع بيعلن عن تحليل PCR ده كلام مش صحيح، ومعاملنا فقط هي المعتمدة وبنعملها مجانا، ووعندنا الآن 18 فرعا على مستوى الجمهورية بتعمل التحاليل، وعندنا أيضا بعض فروع المعامل المركزية موجودة داخل مستشفيات الحميات”.

وتابع: “التقرير اللي صدر بخصوص استراتيجية منظمة الصحة العالمية عن استعدادات الدول لمختلف سيناريوهات انتشار كورونا مصر ماشية عليها بداية من طريقة تشخيص الحالة مرورا بكل المراحل من العزل والعلاج نطبقه حرفيا ينقصنا بس مساعدة الناس”.

وقال: “النهاردة رئيس الجمهورية وجه بالالتزام لمدة اسبوعين علشان نساعد الدولة تمر من هذه الأزمة بأقل ما يمكن من أضرار”.