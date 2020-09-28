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الصحة: «المعامل المركزية» تأخذ أول اعتماد في شرق المتوسط لتحليل «كورونا» (فيديو)

هذا الاعتماد يؤهل مصر لاستضافة كأس العالم لكرة اليد وعودة السياحة مرة أخرى، وفق وزيرة الصحة
محمد مجدي 12:56 ص, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20 12:56 ص, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20

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أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء الاثنين، أنه تم اعتماد المعامل المركزية بوزارة الصحة كأول معمل في إقليم شرق المتوسط معتمد للتحليل البيولوجي للكشف على فيروس كورونا .

وقالت وزيرة الصحة خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة ام بي سي مصر إن هذا الاعتماد يؤهل مصر لاستضافة كأس العالم لكرة اليد وعودة السياحة مرة أخرى حيث كانت تلك هي احتياجات المنظمين لتلك الأحداث الهامة.

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وشددت زايد ، على أن من مصر تسير بقوة في الأبحاث الأكلينيكية للعلاج بحيث تكون مصر متأمنة في كل التحديات التي قد تواجهها.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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