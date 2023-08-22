«الصحة»: المصابون بالمتحور الجديد EG-5 ظهرت عليهم أعراض البرد العادية (فيديو)

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن المصابين الذين تم اكتشاف إصابتهم بالمتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد، كان قد ظهرت عليهم الأعراض العادية التي يصاب بها الشخص من مرض الإنفلونزا العادي.

وقال عبد الغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير على فضائية صدي البلد، إن الأعراض التي ظهرت على الشخصين المصابين تشبه دور البرد العادي مع التهابات تنفسية.

وطالب عبد الغفار المواطنين بأن من يظهر عليه أعراض البرد وبعض مشكلات في التنفس، فعليه الذهاب فورًا إلى المستشفى؛ للتأكد من مدى إصابته بالفيروس الجديد، ناصحًا المواطنين بارتداء الكمامات في الأإماكن المزدحمة تجنبًا للإصابة.

وحذّر عبد الغفار من استخدام المضادات الحيوية بشكل مفرط أو دون استشارة الطبيب المعالج؛ لعدم حدوث أضرار نتيجة استخدامها بشكل غير سليم، مشيرًا إلى أن هناك تحذيرًا من منظمة الصحة العالمية بشأن 50 مليون شخص حول العالم مهدَّدين بالوفاة بسبب المضادات الحيوية.