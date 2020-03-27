«الصحة» : المستلزمات الطبية متوافرة في المستشفيات ويوجد مخزون استراتيجي كاف

وأكدت وزارة الصحة أنه لا صحة لوجود أي نقص بإمدادات المستلزمات الطبية في أي من المستشفيات الحكومية.

رصد مجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن وجود نقص في إمدادات المستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية.

وفي تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، ونفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة الصحة أنه لا صحة لوجود أي نقص بإمدادات المستلزمات الطبية في أي من المستشفيات الحكومية.

وشددت على توافر جميع المستلزمات الطبية في كل المستشفيات، وأن هناك مخزونًا استراتيجيًّا كافيًا منها.

وأوضحت وزارة الصحة أنه تم تدبير مليار جنيه بشكل عاجل للوزارة؛ لتوفير الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الوقائية.

وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء، في ضوء ما يتم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ خطة الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجدّ.

ونوه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بأن هناك متابعة مستمرة ورصدًا لموقف توافر المستلزمات الطبية من قِبل فريق أزمات تابع للوزارة يجتمع بشكل يومي لمواجهة أي نقص بأي مستشفى.

وأوضح أن ذلك في إطار خطة التأمين الطبي التي تتخذها الدولة للتصدي لأي فيروسات وبائية، كما تقوم الوزارة من خلال الإدارات المختصة التابعة لها بضخّ المستلزمات الطبية في جميع المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية بشكل مستمر، ويتم أيضًا التأكد الدائم من سلامتها وصلاحيتها.

وأضافت وزارة الصحة أن إدارة التفتيش الصيدلي تقوم أيضًا بمراقبة ورصد أي نقص في المستحضرات الدوائية بالسوق المحلية.

وعند حدوث نقص في أيٍّ منها، سواء من الأدوية أو المستلزمات الطبية، يتم العمل من خلال محورين:

المحور الأول هو إزالة أسباب النقص لضمان توفيره، ويتمثل المحور الثاني في ضبط التوزيع ومتابعته، إضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع، وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية.

وفي النهاية ومن خلال تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة الصحة جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار.

وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين.

وطلبوا للتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن، الاتصال على رقم الوزارة (25354150 /02).