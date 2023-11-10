الصحة اللبنانية: وفاة 75 شخصًا وإصابة 301 جراء العدوان الإسرائيلي على الجنوب

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، وفاة 75 شخصًا وإصابة 301 آخرين منذ بداية العدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني في الثامن من شهر أكتوبر الماضي، نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكدت الوزارة – في تقرير لها اليوم الجمعة – أن 92 % من المصابين ذكور و97 % منهم يحملون الجنسية اللبنانية، موضحة أن 38% من الإصابات ناتجة عن صدمة و30 % عن انفجار و27 % ناتجة عن تعرض كيميائي.

وأوضحت الوزارة أن عدد النازجين التراكمي من الجنوب اللبناني جراء الاعتداءات الاسرائيلية بلغ 25 ألفًا و708 نازحين حتى الثاني من شهر نوفمبر الجاري.