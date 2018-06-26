الصحة: الكشف على 33 ألف مواطن بمستشفيات المؤسسة العلاجية خلال شهر

أحمد صبرىأعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في المؤسسة العلاجية، عن توقيع الكشف الطبي وتقديم الخدمة العلاجية لـ 33 ألفا و491 مواطنا بمستشفيات المؤسسة العلاجية، وذلك خلال شهر مايو الماضي.وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه من بين العدد السابق ذكره، 30 ألفا و

أحمد صبرى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في المؤسسة العلاجية، عن توقيع الكشف الطبي وتقديم الخدمة العلاجية لـ 33 ألفا و491 مواطنا بمستشفيات المؤسسة العلاجية، وذلك خلال شهر مايو الماضي.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه من بين العدد السابق ذكره، 30 ألفا و876 ترددوا على العيادات الخارجية و أقسام الاستقبال، و2615 مريض تم حجزهم بالأقسام الداخلية، كما تم اجراء 7 آلاف و344 أشعة وموجات صوتية، بالإضافة الى إجراء 143 منظارا.

وبدروه أوضح الدكتور علاء عوض، رئيس مجلس ادارة المؤسسة العلاجية، أنه تم اجراء 1447 عملية جراحية، لافتاً الى أن عدد الاطفال الذين ترددوا على وحدة المبتسرين بالمستشفيات بلغوا 323 طفلا، و329 مريضا ترددوا على أقسام الغسيل الكلوى، بالإضافة الى إجراء 274 قسطرة قلب.

يذكر أن المؤسسة العلاجية تقدم خدماتها للمواطنين من خلال مستشفيات هليوبليس، والقبطي، ومصر القديمة، والمعادى، والإصلاح الإسلامى، بالقاهرة، وأحمد ماهر، والقبطي، والماترنتيه بالإسكندرية.