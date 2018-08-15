الصحة: الكشف الطبي على 36733 حاجا مصريا

المال- خاص أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن استقبال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج حتى اليوم الاربعاء، 36733 حالة مرضية، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 34095 حالة مرضية بمكة المكرمة، و 2638 حالة في المدينة المنورة، بينما دخلت…

المال- خاص

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن استقبال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج حتى اليوم الاربعاء، 36733 حالة مرضية، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 34095 حالة مرضية بمكة المكرمة، و 2638 حالة في المدينة المنورة، بينما دخلت 84 حالة إلى المستشفيات السعودية.

فيما غادرت 48 حالة بعد تمام شفائها، ومازال 36 حالة تتلقى العلاج اللازم، وفق بيان وزارة الصحة.

وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء غسيل كلوي ل 22 حالة بالمستشفيات السعودية، وذلك باجمالي 72 غسلة كلوية

وأوضح أنه تلقت حالة واحدة العلاج الكيماوي، لافتاً الى أن الفريق الطبي يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل اجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي لحالات الأورام، كما انه يقوم بالمرور ٣ مرات يومياً على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها للإطمئنان عليهم ولمتابعة حالتهم الصحية.

وأكد “مجاهد” عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى ظهر اليوم.

الجدير بالذكر أنه تم تسجيل 15 حالة وفاة بين الحجاج المصريين حتى الأن.