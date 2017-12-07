الصحة: الكشف الطبى بالمجان على 54 ألف مواطن

أحمد صبرى:أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لعدد 54 ألف و826 مواطنا، من خلال 49 قافلة طبية تم تنفيذها بعدد 21 محافظة، خلال النصف الثاني من نوفمبر الماضى.وأوضحت الدكتورة وفاء صادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن ذلك يأتى في إطار الحرص على تقديم الخدمات الط



أحمد صبرى:



أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لعدد 54 ألف و826 مواطنا، من خلال 49 قافلة طبية تم تنفيذها بعدد 21 محافظة، خلال النصف الثاني من نوفمبر الماضى.

وأوضحت الدكتورة وفاء صادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن ذلك يأتى في إطار الحرص على تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بالمناطق النائية والمحرومة.

وأضافت أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 326عيادة، وتم إجراء 6 ألاف و744 تحليل دم وطفيليات، وأشعة، و11 ألف و222 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 578 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية، واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة وتأمين صحى.