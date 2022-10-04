«الصحة»: القوافل الطبية قدمت خدماتها العلاجية بالمجان إلى 205 آلاف مواطن

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ 205 آلاف و7 مواطنين ، من خلال 166 قافلة طبية، تم تنفيذها خلال شهر سبتمبر الماضي.

يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 31 ألفا و٨٠٤ تحاليل معملية وأشعة، وعقد 38 ألفا و432 ندوة تثقيفية، لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى تحويل 1892 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

وأكد «عبدالغفار» حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، إن هذه القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 13 ألفا و331 مواطناً بمحافظة أسوان، و 10 آلاف و512 مواطنًا بأسيوط، و 7 آلاف و20 مواطنًا بمحافظة الإسكندرية، و 3 آلاف و679 مواطناً بمحافظة الإسماعيلية، و 3آلاف و195 مواطناً بالأقصر، و1372 مواطنًا بالبحر الأحمر، و12 آلف و 463 مواطناً بالبحيرة، و10 آلاف و 137مواطنًا بالجيزة، و6 آلاف و416 مواطناً بالدقهلية، و 1472 مواطناً بالسويس، و18 آلف و 22 مواطناً بالشرقية، و 16 آلف و478 مواطناً بالغربية، و8 آلاف و483 مواطناً بالفيوم.

وأضافت «الصادق» أنه تم تقديم الخدمة الصحية أيضاً لـ16ألفا و 913 مواطناً بالقاهرة، و 7آلاف و241 مواطنًا بالقليوبية، و9 آلاف و579 مواطنًا بالمنوفية، و12 ألفا و632 مواطنًا بالمنيا، و3 آلاف و586 مواطناً بالوادي الجديد، و9 آلاف و369 مواطناً ببنى سويف، و1220 مواطنًا بجنوب سيناء، و9 آلاف و50 مواطناً بدمياط، و8 آلاف و666 مواطنًا بسوهاج، و5 آلاف و845 مواطناً بقنا، و5 آلاف و707 مواطنين بكفر الشيخ، كما تم الكشف الطبي على 2619 مواطناً بمطروح.