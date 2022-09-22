«الصحة»: القوافل الطبية قدمت خدماتها العلاجية بالمجان لـ 108 آلاف مواطن

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ 108 آلاف و62 مواطنا ، من خلال 91 قافلة طبية، تم تنفيذها خلال النصف الأول من شهر سبتمبر الجاري.

يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 17 ألف و558 تحاليل معملية وأشعة، وعقد 20 ألف و613 ندوة تثقيفية، لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى تحويل 1074 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

وأكد «عبدالغفار» حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، أن هذه القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 7 آلاف و480 مواطناً بمحافظة أسوان، و 5 آلاف و442 مواطنًا بأسيوط، و 3 آلاف و457 مواطنًا بمحافظة الإسكندرية، و 2012 مواطناً بمحافظة الإسماعيلية، و 2206 مواطنين بالأقصر، و817 مواطنًا بالبحر الأحمر، و5 آلاف و 386مواطناً بالبحيرة، و4 آلاف و 685مواطنًا بالجيزة، و3 آلاف و633 مواطناً بالدقهلية، و 453 مواطناً بالسويس، و7 آلاف و 588 مواطناً بالشرقية، و 7 آلاف و807 مواطنين بالغربية، و5 آلاف و886 مواطناً بالفيوم.

وأضافت «الصادق» أنه تم تقديم الخدمة الصحية أيضاً لـ9 آلاف و 550 مواطناً بالقاهرة، و 2460 مواطنًا بالقليوبية، و5 آلاف و39 مواطنًا بالمنوفية، و6 آلاف و944مواطنًا بالمنيا، و1869 مواطناً بالوادي الجديد، و6 آلاف و393 مواطناً ببنى سويف، و1040 مواطنًا بجنوب سيناء، و5آلاف و148 مواطناً بدمياط، و5 آلاف و96 مواطنًا بسوهاج، و3 آلاف و323 مواطناً بقنا، و2996 مواطناً بكفر الشيخ، كما تم الكشف الطبي على 1352 مواطناً بمطروح.