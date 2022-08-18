«الصحة»: القوافل الطبية قدمت خدماتها العلاجية لـ 91 ألف مواطن

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ91 ألف و595 مواطن ، من خلال 77 قافلة طبية، تم تنفيذها خلال النصف الأول من شهر أغسطس الجاري.

يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 15 آلف و653 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 18 ألف و398 ندوة تثقيفية، لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى تحويل 961 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

وأكد حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

و أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، أن هذه القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 6 آلاف و97 مواطناً بمحافظة أسوان، و 5 آلاف و341 مواطنًا بأسيوط، و 3 آلاف و876 مواطنًا بمحافظة الإسكندرية، و 1409 مواطنين بمحافظة الإسماعيلية، و 1102 مواطن بالأقصر، و1048 مواطنًا بالبحر الأحمر، و4 الآف و 334 مواطناً بالبحيرة، و5 آلاف و 477مواطنًا بالجيزة، و3 الآف و237 مواطناً بالدقهلية، و 526 مواطناً بالسويس، و6 آلاف و 710 مواطنين بالشرقية، و 6 الآف 874 مواطناً بالغربية، و 3 الآف 15 مواطناً بالفيوم.

وأضافت «الصادق» أنه تم تقديم الخدمة الصحية أيضاً لـ6 آلاف و 585 مواطنًا بالقاهرة، و 3 آلاف و454 مواطنًا بالقليوبية، و5 آلاف و50 مواطنًا بالمنوفية، و5آلاف و732 مواطنًا بالمنيا، و1351مواطناً بالوادي الجديد، و6 آلاف و436مواطناً ببنى سويف، و485 مواطنًا بجنوب سيناء، و4آلاف و99مواطناً بدمياط، و3آلاف و217 مواطنًا بسوهاج، و 1627 مواطناً بقنا، و3 آلاف و670 موطناً بكفر الشيخ، كما تم الكشف الطبي على 843 مواطناً بمطروح.