«الصحة الفلسطينية»: نواجه موجة صعبة من «كورونا» بسبب المخالطة الكبيرة

تقرر تعليق الدراسة حتى الأحد المقبل

قال مسؤولون في وزارة الصحة الفلسطينية أمس الخميس، إن الأراضي الفلسطينية تواجه موجة صعبة من مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) بسبب المخالطة الكبيرة وعدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية.

وحذر المتحدث باسم الوزارة مسؤول ملف كورونا كمال الشخرة في تصريح للصحفيين برام الله، من العودة إلى المربع الأول من أزمة كورونا في ظل الارتفاع الكبير بأعداد الإصابات.

المخالطة الكبيرة في فلسطين

وقال الشخرة، إن نسبة الفحوصات الإيجابية منذ أسبوعين وصلت إلى 30 في المائة، وهذا رقم كبير يدق ناقوس الخطر “ما يجعلنا مقبلين على شيء لا نعلم مدى خطورته ويفرض علينا العمل على التشديد”.

وأشار إلى أن الشيء الخطير الذي يجتاح فلسطين هو السلالات الجديدة من الفيروس المكتشفة في بريطانيا وجنوب أفريقيا والتي تعتبر أخطر من غيرها ولديهما أعراض صعبة.

وأفاد الشخرة بأن وزارة الصحة أصدرت توصيات باتخاذ بعض الإجراءات من ضمنها إغلاق بعض المدارس والمناطق المصابة، لافتا إلى أن الأمر متروك للجنة الطوارئ العليا التي تتخذ القرار.

بدوره قال مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة نجي نزال، إن جميع المراكز المخصصة لعلاج المصابين بفيروس كورونا في الضفة الغربية وصلت نسبة إشغال الأسرة فيها إلى 90 بالمائة.

واعتبر نزال في بيان صحفي، أن النسبة الجديدة المسجلة “مؤشر خطير” وهي الأعلى منذ بداية ظهور المرض في مارس الماضي في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح، أن مدة مكوث المريض في العناية المركزة هذه الأيام تصل من 4 إلى 6 أسابيع، معتبرا أن ذلك “يشكل عبئًا على المراكز المخصصة للعلاج”.

وأشار إلى أن الوزارة “لن تقف مكتوفة الأيدي ورفعت توصية إلى الحكومة الفلسطينية لاستحداث مراكز جديدة وتوسيع المراكز الحالية التي تخدم مصابي كورونا”.

إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا

من جهته، قال الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية غسان نمر، إن رئيس الوزراء محمد اشتية سيعلن عن إجراءات جديدة لمواجهة مرض كورونا يوم السبت المقبل.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 11 حالة وفاة و2100 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية في الأراضي الفلسطينية مقابل 1096 حالة تعاف.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي الذي تلقت (شينخوا) نسخة منه، إن 8 حالات وفاة سجلت في الضفة الغربية وحالتين في القدس وحالة واحدة قطاع غزة، ما يرفع عدد الوفيات منذ مارس الماضي إلى 2216.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 2100 إصابة جديدة بالفيروس توزعت بواقع 1433 في الضفة الغربية و92 في غزة و575 في القدس، ما يرفع حصيلة الإصابات بالمرض إلى 203260 إصابة بينهم 186344 حالة تعاف.

وفي السياق، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إقامة خطبة وصلاة الجمعة في مدن الضفة الغربية بالساحات العامة بناء على توصيات الجهات الطبية المختصة في ظل انتشار فيروس كورونا.

كما قررت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية تعليق الدوام الوجاهي في عدد من المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال بالضفة الغربية بدءا من اليوم حتى الأحد المقبل بسبب انتشار فيروس كورونا.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة “المال”.