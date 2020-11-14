الصحة الفلسطينية: عدد الإصابات الفعلية بـ«كورونا» لدينا 3 أضعاف الأرقام المعلنة

تحذيرات من مخاطر الاستمرار في إقامة المناسبات العامة

صرحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم (السبت)، بأن عدد الإصابات الفعلية بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في الأراضي الفلسطينية ثلاثة أضعاف ما يتم الإعلان عنه.

وقالت الكيلة لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن الإصابة بمرض كورونا “منتشرة ومرتفعة للغاية” في فلسطين، خاصة في محافظتي نابلس وسلفيت في الضفة الغربية.

الإصابات الفعلية بكورونا

ونبهت الكيلة إلى مخاطر استمرار إقامة المناسبات العامة ومخالفة التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

ويعني هذا أن فلسطين ربما تكون مقبلة على مرحلة أكثر صعوبة إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وأشارت إلى أنه يجري في فلسطين حاليا حوالي 4000 اختبار يوميا لمرض كورونا، وهو أقل بكثير من الأشهر السابقة، ويرجع ذلك أساسا إلى نقص أدوات الاختبار.

وأكدت أن وزارة الصحة تعمل على إيجاد حلول للمشكلات القائمة في التعامل مع المرض، مثل تحويل بعض المستشفيات إلى منشآت خاصة بالعلاج وتجهيزها بأسرة وتدريب الكوادر الطبية على التعامل مع مرض كورونا والمرضى.

وأعلنت الكيلة أن اللقاح المضاد لمرض كورونا الذي تطوره شركة فايزر ستحصل عليه فلسطين بانتظار موافقة منظمة الصحة العالمية عليه.

وذلك من خلال مؤسسة “كوفاك” المهتمة بتوفير اللقاحات للدول ذات الدخل المحدود وتعد فلسطين عضوا فيها.

يأتي ذلك فيما أعلن التقرير اليومي لوزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 10 وفيات و653 إصابة جديدة بمرض كورونا مقابل 424 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر التقرير الذي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، أن 9 حالات وفاة تم تسجيلها في الضفة الغربية فيما الحالة العاشرة في قطاع غزة.

وأشارت إلى وجود 40 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبذلك ارتفعت حصيلة حالات الوفاة بمرض كورونا في الأراضي الفلسطينية إلى 633 حالة وعدد الإصابات إلى 74350 إصابة بينهم 65361 حالة تعاف بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.

رقم قياسي جديد في روسيا

ذكر المركز الروسي للإستجابة لمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) اليوم (السبت) في بيان أن روسيا سجلت 22702 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

ورفع هذا إجمالي الإصابات إلى 1903253.

وفي نفس الوقت، سجلت 391 وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالمرض ما جعل إجمالي الإصابات عبر البلاد يصل إلى 32834.

وسجلت موسكو التي تعتبر أشد المدن الروسية تضررا من المرض 6427 إصابة جديدة.

وارتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 503943، بحسب مركز الإستجابة.

وبحسب البيان، تعافى 1425529 مريضا ،من بينهم 18626 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحتى الآن، اجري أكثر من 67.9 مليون اختبار للمرض بجميع أنحاء روسيا.

يشار إلى أن هذه المقالة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.

