الصحة العالمية : وتيرة إصابات كورونا في مصر معقولة ونوصي بتوسيع نطاق الفحوصات

قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية، في مصر إن الزيادة في عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد في إطار “المعقول” موضحا أن الإلتزام بالاجراءات الوقائية هي السبيل للسيطرة على الفيروس.

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر أن المنظمة أصدرت دليلا إرشاديا للصوم خلال شهر رمضان في ظل انتشار فيروس كورونا موضحا أنه لاتوجد أى دارسة تربط بين صيام رمضان والعدوى بفيروس كوفيد 19للأشخاص الأصحاء.

وأوصى جبور بضرورة زيادة عدد الفحوصات لأشخاص أكثر في مصر بما يعود على الدولة من حصر عدد أكبر من المصابين والحالات السلبية مضيفا:هناك نمط تصاعدي للكشوفات في مصر ونحن نطلب يكون لها منهجية معينة وتزيد ونوصي أن تكون هناك منهجية موحدة لزيادة عدد الفحوصات لتغطية محافظات الجمهوية بشكل أكبر.

وتابع ممثل منظمة الصحة العالمية :المشهد اللى شفناه اليوم في الإلتزام بالاجراءات سيوصلنا بسرعة للقمة والقمة المسطحة والالتزام يخفف الضغط على النظام الصحي وعليا الالتزام بالتباعد الاجتماعي وأساليب الوقاية وتطبيق جميع الاجراءات من ناحية الدولة.

الصحة المصرية تعلن تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الإثنين، أنه تم تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1086 حالة، من ضمنهم الـ 821 متعافيًا.

وأضاف أنه خرج 89 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 821 حالة حتى اليوم.

وقال “مجاهد” إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الإثنين، هو 3333 حالة من ضمنهم 821 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و 250 حالة وفاة.