«الصحة العالمية»: منتدى شباب العالم فرصة لتغذية الأفكار وخلق مستقبل أكثر أمنًا

وقال "جيبرييسوس"، خلال الكلمة التي ألقاها في المنتدى عبر تطبيق فيديوكونفرانس، اليوم الإثنين، إن معظم سكان العالم يتكونون من الشباب

أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، بانطلاق فعاليات منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، في نسخته الرابعة، معتبرًا إياه بمثابة فرصة هائلة لتغذية الأفكار الشبابية التي تساعدهم على خلق مستقبلًا أكثر أمنًا وصحة.

وقال “جيبرييسوس”، خلال الكلمة التي ألقاها في المنتدى عبر تطبيق فيديوكونفرانس، اليوم الإثنين، إن معظم سكان العالم يتكونون من الشباب، وهو ما يجعل المستقبل نصب أعينهم لتغيره وجعله أكثر أمنًا، بما يمتلكونه من مواهب وقدرات وأفكار، وذلك لمواجهة التحديات التي تنتظرهم منذ اليوم، والمتمثلة في “”تغير المناخ، والتلوث، والصحة”.

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن جائحة كورونا لم تؤثر على الشباب، غير أنها أثرت على بعض الأمور المتعلقة بهم، كصحة النفسية والتعليم والوظائف التي قلت، مشيرًا إلى أنه يجب جعل عام 2022 عام القضاء على الجائحة.