«الصحة العالمية» : مصر من أسرع الدول في تطعيمات كورونا وأعراض أوميكرون ليست سيئة

أوضحت أنه خلال أيام سنعرف فعالية اللقاحات ضد أوميكرون .

قالت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية إن مصر من أسرع الدول في تطعيمات كورونا وخلال أيام سنعرف فعالية اللقاحات ضد أوميكرون .

جاء ذلك في لقاء خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “on”.

وأوضحت أن أعراض أوميكرون ليست سيئة كما قيل في وسائل الإعلام، ولكن الانتشار قد يكون أسرع، مؤكدة أن أوميكرون قد يصيب الملقحين.

ولفتت إلى أن شركتي فايزر وموديرنا أعلنتا أنهما بصدد تصنيع لقاحات جديدة ضد أوميكرون ، مضيفا: “وخلال أيام سنعرف هل اللقاحات فعالة ضد أوميكرون أم لا”.



وكشفت أن فترة مناعة الجسم بعد اللقاح من ستة أشهر إلى سنة لكنها شددت أنها لا تنصح حتى الآن بالحصول على الجرعة المنشطة.. لأن “عدالة التوزيع لم تتم”.



وأكدت أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تفاوت في عدالة توزيع اللقاحات لكنها أشادت بمصر في معدلات التلقيح.

وأضاف: “من أسرع الدول في المنطقة في تلقيح مواطنيها هي مصر حيث أن لديها لديها طاقة استيعابية كبيرة في مسألة اللقاحات وستصل لـ40 مليون شخص حاصل على اللقاح خلال أيام”.

ووجهت القصير رسالة للمصريين: “متاخدوش أدوية من الصيدليات من نفسكم ..خدوا التطعيم وأنتم وأطفالكم.. والتزموا البروتوكولات العلاجية”.