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الصحة العالمية : مصر لديها فرصة ذهبية للسيطرة على كورونا ولم تصل لمرحلة الذروة

للحد انتشار الوباء، وخفض معدلات العدوى
أحمد صبري 10:07 م, السبت, 18 أبريل 20 10:07 م, السبت, 18 أبريل 20

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أكد عمر أبو العطا ، مسئول برنامج الترصد بمنظمة الصحة العالمية، أن مصر لديها فرصة ذهبية للسيطرة على وباء فيروس كورونا الذي ضرب العالم، من خلال الالتزم بالقيود للحد انتشار الوباء، وخفض معدلات العدوى.

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، أن مصر لم تصل لمرحلة الذروة في منحنى الإصابات في فيروس كورونا، موضحا أنه من الممكن أن يتم إبطاء زيادة أعداد الإصابات، موضحا أنه من المهم عدم إرهاق المنظومة الصحية.

وتابع مسئول منظمة الصحة العالمية: الدول التى تهاونت في التصدى لكورونا ارتفع معدل الإصابة بكورونا بها، ونظام الترصد في مصر لديه القدرة على اكتشاف الزيادات، والأنظمة في العالم كله لا تستطيع الترصد 100%، ولدينا فرصة لن تتكررللتصدي للوباء.

وأوضح أنه خلال شهر رمضان ستقل التحركات من المواطنبين، وسيساهم ذلك في مواجهة انتشار فيروس كورونا، ويجب أن نركز ونتلزم بالإجراءات التى تم اتخاذها، ويجب دعم المنظومة الصحية من أطباء وتمريض وعاملين، مؤكدا أن مدى الالتزام بالإجراءات الصحية ستحدد فترة الانتهاء من تلك الأزمة.

وأكد أن مبادرة التجارب السريرية التى أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية تشارك فيها مصر من خلال دواء ياباني “أفيجان” لمعرفة مدى فعاليته ضد كورونا، موضحا أن الدواء آمن وفعال، مشيرا إلى أنه لن نستطيع مواجهة هذا المرض إلا بالبحث العلمي، وإيجاد تطعيمات جديدة، والاستثمار في هذا المجال.

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بقلم أحمد صبري

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