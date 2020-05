«الصحة العالمية»: مصر الأولى في وفيات «كورونا» والثانية في الإصابات أفريقيًّا (جراف)

كشفت منظمة الصحة العالمية أحدث إحصاء لإصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، في قارة أفريقيا، حيث تجاوزت الإصابات في القارة السمراء الـ84 ألف حالة، وأكثر من 2700 وفاة بسبب الوباء.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تغريدة على الحساب الخاص بمنطقة أفريقيا على تويتر، اليوم الاثنين، إن حالات التعافي من الفيروس تجاوزت الـ32 ألف حالة، وتم رصد 84.183 حالة إيجابية مؤكدة بالفيروس في 54 دولة أفريقية. Over 84,000 confirmed #COVID19 cases on the African continent – with more than 32,000 recoveries & 2,700 deaths. View country figures & more with the WHO African Region COVID-19 Dashboard: https://t.co/V0fkK8dYTg pic.twitter.com/8HGQtGgZV8— WHO African Region (@WHOAFRO) May 18, 2020

جنوب أفريقيا الأولى في إصابات «كورونا»

واحتلت جنوب أفريقيا المركز الأول في عدد إصابات فيروس كورونا المؤكدة، بـ15.515 ألف حالة، فيما جاءت مصر بالمركز الثاني، بإجمالي 11.719، وفقًا لما تم رصده في تقرير «الصحة العالمية»، إلا أن رقم الإصابات الخاص بمصر ارتفع، أمس، ليصل لـ12229 حالة إيجابية، بعد تسجيل 510 إصابات جديدة، أمس الأحد.

وجاءت الجزائر في المركز الثالث أفريقيًّا، من حيث إصابات «كورونا»، بـ7.019 حالة، تليها المغرب بـ6.789 حالة، ثم نيجيريا (5.959 حالة)، وغانا (5.735 حالة).

ووفقًا لهذه الإحصائيات، بلغت نسبة إصابات كورونا المسجلة في مصر، 13.9%، من إجمالي الإصابات المسجلة في قارة أفريقيا.

مصر الأولى في وفيات «كورونا» بأفريقيا

وتصدرت مصر القارة الأفريقية في عدد الوفيات جراء فيروس كورونا، بإجمالي 612 حالة وفاة، وذلك قبل أن يرتفع الرقم، أمس، بتسجيل 18 حالة جديدة، ليصل إلى 630 وفاة.

وجاءت الجزائر في المركز الثاني من حيث عدد الوفيات بـ548 وفاة، ثم جنوب أفريقيا بـ264 وفاة، تليها المغرب (192 وفاة)، ونيجيريا (182 وفاة).

ووففًا لهذه الأرقام، بلغت نسبة الوفيات جراء فيروس كورونا في مصر، 22.3% من إجمالي الوفيات التي سجلت في القارة السمراء.

أعلى معدل إصابات في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر لـ12229 حالة إيجابية، وارتفاع حالات الشفاء من الفيروس لـ3172 حالة، كما ارتفعت حالات الوفاة لتصل لـ630. ⤴ منحنى الإصابات اليومية يعود للصعود مجددًا على مدار يومين.. ويسجل أعلى معدل اليوم بـ 510 حالة 👈 شاهد المعدل اليومي لإصابات فيروس كورونا في مصر من 14 فبراير وحتى 17 مايو#أعرف_من_البيت 🏠Gepostet von ‎جريدة المال‎ am Sonntag, 17. Mai 2020