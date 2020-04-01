الصحة العالمية: مصابو كورونا يسجلون المليون خلال أيام.. ومعدل الوفاة تضاعف

توفعات بوصول عدد الوفيات إلى 50 ألف خلال أيام

توقعت منظمة الصحة العالمية أن يقفز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى مليون مصاب، فضلا عن تسجيل 50 ألف وفاة خلال الأيام المقبلة.

وعبر تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، عن قلقه إزاء تسارع وتيرة انتشار الوباء حول العالم.

وبحسب بيانات جامعة جونز هوبكينز الأمريكية، يبلغ عدد المصابين بالفيروس حاليا 905.279 ألف مصاب، بينما قفز عدد الوفيات إلى 45.371 ألف شخص.

ولا تزال أرقام المتعافين عند 190.710 ألف شخص.

وقالت المنظمة إن معدل الوفاة بفيروس كورونا تضاعف خلال الأسبوع الماضي.

وأضافت أن دول الشرق الأوسط تفعل ما بوسعها للحد من انتشار الفيروس داعية دول العالم إلى تقديم الدعم الكافي للدول النامية.