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«الصحة العالمية»: متحور «كورونا» الهندي موجود في 44 دولة

قد يكون المتحور الهندي مقاومًا للقاحات
أيمن عزام 6:18 م, الأربعاء, 12 مايو 21 6:18 م, الأربعاء, 12 مايو 21

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أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم (الأربعاء)، أن المتحور الهندي الذي تم التعرف عليه لأول مرة في الهند، موجود في 44 دولة، مع احتمال وجوده في خمس دول أخرى، ويعتقد أنه مقاوم لبعض الأجسام المضادة، من بينها الناتجة عن اللقاحات.

وجود المتحور الهندي عالميًا

وفي تحديثها الأسبوعي، قالت المنظمة إن هذا المتغير (بي 1617) ويطلق عليه بصفة غير رسمية المتحول المزدوج، له ثلاث سلالات فرعية مختلفة (بي 1617.1) و(بي 1617.2) و(بي 1617.3)، وتم العثور عليها بشكل متزايد في دول أخرى، لا سيما في أوروبا وأمريكا الشمالية.

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وأعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين المتغير (بي1617) على أنه “مصدر قلق عالمي”.

ووفقًا للتحديث، فقد أظهرت السلالتان الفرعيتان (بي 1617.1) و(بي 1617.2) مقاومة للأجسام المضادة “باملانيفيماب” المستخدمة في علاج (كوفيد-19)، وكذلك تقليل قدرة الجهاز المناعي على التحييد بواسطة الأجسام المضادة بالنسبة للسلالة الفرعية (بي 1617.1).

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن المتغير قد يكون أيضًا مقاومًا للقاحات، وأشارت دراسة إلى انخفاض فاعلية الأجسام المضادة التي يطلقها لقاحا (موديرنا) و(فايزر) ضد هذا المتغير.

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يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.

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بقلم أيمن عزام

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