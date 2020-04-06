الصحة العالمية: لن نسمح بتحويل إفريقيا إلى حقل تجارب للقاحات

"سنعالج البشر بالتساوي بعيد عن العقلية الاستعمارية البغيضة"

قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، إن المنظمة لن تسمح بتحويل إفريقيا إلى حقل تجارب لأي لقاح.

وقال غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: “لأسبوع الماضي كان هناك تعليقا من عالمين قالا إن ميدان التجارب للقاحات كورونا سيكون إفريقيا.. وللأمانة فقد أفزعني هذا للغاية”.

وتابع:” قلت من قبل أننا نحتاج إلى التضامن.. مثل هذه العلامات العنصرية ضد التضامن”.

وأضاف: “أفريقيا لا يمكن أن تكون ولن تكون حقل تجارب لأي لقاح”.

وتابع: “سنتبع كل الإجراءات والقواعد لاختبار أي لقاح أو علاج في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف: “سنستخدم نفس المسارات سواء في أوروبا أو إفريقيا أو أي مكان آخر”.

وأكد: “سنتبع نفس البروتوكول لعلاج النفس البشرية الواحدة بالتساوي.. بعيدا عن الآثار البغيضة لأصحاب العقلية الاستعمارية”.

وأضاف: “ما قيل في هذا الشأن عار.. في القرن الواحد والعشرين ومن علماء.. يجب على هذه العقلية أن تتوقف”.

وكان الفرنسي جان بول ميرا رئيس وحدة العناية المركزة في مستشفى باريسي قد عرض هذا الاقتراح يوم الأربعاء الماضي خلال مقابلة تلفزيونية.

وكان الطرف الثاني في المقابلة كاميل لوشت مدير الأبحاث في معهد الصحة الوطني الفرنسي.