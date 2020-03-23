الصحة العالمية : لم يثبت حتى الآن فعالية أي علاج ضد فيروس كورونا

قال تيدروس أدهانوم ، مدير منظمة الصحة العالمية، إنه لم تثبت حتى الآن فعالية أي علاج وكفاءته لمكافحة فيروس كورونا . وأضاف، في مؤتمر صحفي اليوم: «من الرائع أن نرى مستوى متقدمًا لإنتاج تطوير علاج للفيروس، هناك كثير من الدراسات…

قال تيدروس أدهانوم ، مدير منظمة الصحة العالمية، إنه لم تثبت حتى الآن فعالية أي علاج وكفاءته لمكافحة فيروس كورونا .

وأضاف، في مؤتمر صحفي اليوم: «من الرائع أن نرى مستوى متقدمًا لإنتاج تطوير علاج للفيروس، هناك كثير من الدراسات ولكن الدراسات العشوائية لن تعطينا الحل المطلوب.

وأشار إلى أن استخدام أدوية دون دلائل على فعاليتها من الممكن أن يكون أمرًا زائفًا وحتى من الممكن أن تكون أدوية مضرة أكثر من أن تكون مفيدة ، أو تتسبب في نقص أدوية لأمراض أخرى.

وأجرى مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم ، اليوم ، مؤتمرا صحفيا، شكر فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم لتقديم دعم مالي للمنظمة في مكافحة كورونا ، كما نشكر منصة تيك توك التي تبرعت بقيمة 10 ملايين دولار لجهود مكافحة الفيروس.

وأوضح أن الوباء الآن هي في تسارع، مشيرا إلى أن «كورونا» احتاج إلى 76 يوما من أول حالة تم اكتشافها للوصول إلى 100 ألف حالة، وبعد 4 أيام فقط من ذلك وصلنا إلى 300 ألف حالة.

وأضاف: “يمكنكم أن تتخيلوا كيف أن الفيروس يتسارع وينتشر بسرعة.. لكننا لسنا أسرى للأرقام والاحصاءات نحن لسنا عاجزون.. يمكننا أن نغير الإسقاطات لهذا الوباء، الأرقام طبعا مهمة لأنها ليست أرقاما.. هي بشر تضررت حياتهم وحياة أسرهم ولكن.. ما هو أكثر أهمية هو ما نقوم به.. لا يمكنكم الانتصار في مباراة بالدفاع فقط وإنما لابد من الهجوم”.