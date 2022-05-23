«الصحة العالمية»: لم نرصد جدري القرود بمصر وعلى الدول العربية الاستعداد ولدينا لقاح فعال

كشفت منظمة الصحة العالمية ، أنها لم ترصد جدري القرود في مصر، داعية الدول العربية للاستعداد، ومشيرة لوجود لقاح فعال لمواجهة هذا الفيروس.

جاء ذلك بحسب تصريحات خاصة أفادت بها المنظمة إلى قناة العربية السعودية التي نقلتها في أنباء عاجلة مساء الإثنين.

وقالت الصحة العالمية: “ندعو جميع الدول العربية للتأهب لرصد أي إصابة بالفيروس”.

وأضافت: “الفيروس لن يتحول لوباء مثل كورونا لأننا نمتلك اللقاح”.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن لقاح الفيروس موجود وتمت الموافقة عليه وفعال للحالات المصابة لكنه يحتاج لاختبارات.

وحثت المنظمة الدول أن تكون شفافة بالإعلان عن الإصابات إذا وقعت، داعية إلى التوعية من المرض وكيفية التعامل له.

وأكدت المنظمة أنهلم يتم رصد أي حالات جدري القرود في مصر.

وأضافت: ننصح بتطعيم الحالات المصابة والمخالطين لهم فقط”، مستطردة: “لا يوجد أي دولة بمنأى عن خطر انتشار المرض”.