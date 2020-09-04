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الصحة العالمية : لا نتوقع إنتاج لقاحات كورونا قبل منتصف العام المقبل

الصحة العالمية: نحتاج أن نتأكد أنه آمن
المال - خاص 7:23 م, الجمعة, 4 سبتمبر 20 7:23 م, الجمعة, 4 سبتمبر 20

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أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، أنها لا تتوقع توفير تحصين ووقاية على نطاق واسع من فيروس كورونا قبل حلول منتصف العام المقبل.

وشددت مارجريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، على أهمية إجراء اختبارات دقيقة للتأكد من فاعلية اللقاحات وسلامة استخدامها، نقلا عن روسيا اليوم.

لافتة إلى أن المنظمة لا تتوقع توفير تحصين ووقاية على نطاق واسع من مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا قبل حلول منتصف العام 2021.

وأضافت المتحدثة: “لا نتوقع أن تكون هناك عمليات تطعيم على نطاق واسع قبل منتصف العام المقبل”.

وقالت: “هذه المرحلة الثالثة يجب أن تستغرق وقتا أطول لأننا نحتاج لمعرفة مدى الحماية الحقيقية التي يوفرها اللقاح ونحتاج أن نتأكد أيضا أنه آمن” في إشارة للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاحات قبل الموافقة على استخدامها.

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بقلم المال - خاص

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