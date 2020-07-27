الصحة العالمية: لابد من إعادة فتح الاقتصاد وكل دولة تتحمل مسؤوليتها

أكدت أنه من "الصعب" الحديث عن سياسة موحدة تناسب الجميع.

شدد الدكتور ميكائيل رايان، مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية على ضرورة إعادة فتح الاقتصاد، وعودة الناس للعمل واستئناف التجارة.

وقال في مؤتمر صحفي افتراضي اليوم، أنه سيكون من الصعب على الدول الإبقاء على حدودها مغلقة مستقبلا، بحسب روسيا اليوم.

وأقر المسؤول الأممي بصعوبة وضع استراتيجية شاملة على المستوى الدولي للتصدي للوباء، محملا كل دولة مسؤولية دارسة تداعيات فتح حدودها.

وأكد أنه من “الصعب” الحديث عن سياسة موحدة تناسب الجميع.

وأوضح موضحا أن حالة واحدة مستوردة من الخارج سيكون لها تأثير كبير على بلد خال من كورونا، في حين أن إغلاق الحدود لن يحسن الوضع في بلد فيه الكثير من الحالات.

ويرى رايان أن إقفال الحدود يجب أن يترافق مع إجراءات أخرى وإلا فإنه لن يؤدي بمفرده إلى الحد من انتشار الفيروس بشكل فعال.