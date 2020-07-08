الصحة العالمية : «كورونا» يخطف سكان العالم رهائن مهددين بالموت أو الإصابة

طالب مدير عام المنظمة حكومات العالم بالوحدة الوطنية والتضامن العالمي

أعلنت منظمة الصحة العالمية إنها ما زالت تحاول تعزيز معرفتها عن انتقال العدوى من فيروس كورونا، الذي لم يشهد مثيله العالم منذ أكثر من قرن وحذرت من أن جميع السكان على كوكب الأرض معرضون للإصابة لدرجة أنها تعتقد أن مرض كوفيد 19 أخذ سكان العالم رهائن، بينما أكد مدير عام المنظمة تيدروس أدانوم جيبريسوس من أن انتشار الوباء يتسارع ولم يبلغ ذروته حتى الآن.

وقالت ماريا فان كيرخوف رئيسة وحدة الأمراض الناشئة والحيوانية المنشأ بمنظمة الصحة العالمية إنها تحاول فهم كيفية العدوى بالفيروس.

وأوضحت ماريا أنها تسعى لتعزيز المعرفة بخصوص انتقال فيروس كورونا وأن خبراء المنظمة سينشرون بطاقة معلومات عنه في الأيام المقبلة. مدير منظمة الصحة العالمية

وأكد أيضا مدير عام المنظمة تيدروس أننا جميعاً معرضون للإصابة بكوفيد-19، وأن فيروس كورونا أخذ سكان العالم رهائن معرضين للموت.

وأضاف تيدروس أنه إذا كان عدد الإصابات يبدو مستقراً على الصعيد العالمي، فإن بعض الدول أحرزت تقدماً لخفض عدد الوفيات.

ولكن لا يزال عدد الوفيات في دول أخرى يرتفع ليصل إلى 11.4 مليون إصابة بالعالم وأكثر من 535 ألف وفاة. فيروس كورونا المميت

ويرى أيضا مدير عام المنظمة تيدروس أكد أن العالم لم يشهد مثل تلك الجائحة المميتة منذ أكثر من قرن.

منظمة الصحة: كارثة فيروس كورونا لم تحدث منذ 1918

وفسر قائلا إننا لم نرَ شيئاً كهذا الوباء منذ 1918 بإشارة لوباء الإنفلونزا الإسبانية الذي أودى بعشرات ملايين الأشخاص بالعالم.

وطالب حكومات العالم بالوحدة الوطنية والتضامن العالمي لأنهما ضروريان ومن دونهما لن نتمكن من محاربة الفيروس والوقاية منه والتخلص منه. تزايد العدوى من فيروس كورونا

وحذّرت منظمة الصحة العالمية من أن انتشار وباء كوفيد-19 “يتسارع” وأقرّت بأن “أدلة تؤكد انتقال عدوى كوفيد-19 من الهواء بالجوّ.

وكانت مجموعة من 239 عالما دوليا دقوا مؤخرا ناقوس الخطر حول هذا النوع من انتقال العدوى من الفيروس بالهواء.

واعترفت بينيديتا أليغرانزي المسؤولة بمنظمة الصحة أن أدلة أثبتت ذلك، وبالتالي يجب أن نكون منفتحين لهذا الاحتمال وأن نفهم انعكاساته.

ولا يمكن استبعاد احتمال انتقال العدوى بالفيروس من الجوّ بالأماكن العامة المزدحمة بشكل خاص ويجب أن يتمّ جمع الأدلة وتفسيرها.

وأوصت أليغرانزي بالتهوية الفعالة بالأماكن المغلقة وتطبيق سياسة التباعد الجسدي وعندما لا يكون ذلك ممكناً فإنه يتعين وضع الكمامة.