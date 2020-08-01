الصحة العالمية: كورونا لا يزال يمثل خطرا يحتاج لبذل مزيد من الجهود لمكافحته

وأوضحت المنظمة، عبر موقعها الرسمى، اليوم السبت، أن مواجهة تلك الأزمة تحتاج إلى استمرار العمل الجماعى فى كل مكان حول العالم من أجل القضاء عليها.

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض “كوفيد – 19″، لا يزال يمثل خطرا يحتاج لبذل مزيد من الجهود لمكافحته.

وأوضحت المنظمة، عبر موقعها الرسمى، اليوم السبت، أن مواجهة تلك الأزمة تحتاج إلى استمرار العمل الجماعى فى كل مكان حول العالم من أجل القضاء عليها.

ولفتت إلى أن لجنة الطوارئ الخاصة بمكافحة الوباء أقرت عقب اجتماعها أمس الجمعة، بوجود إجماع على أن انتشار الوباء ما زال يمثل خطرا على المستوى العالمي.

ونوهت إلى أن تحذيرات المنظمة من الوباء يرجع تاريخها إلى يناير الماضى، عندما حذرت من إمكانية تحول الفيروس إلى وباء رغم أن عدد الحالات حينها كان نحو مائة حالة.

وحذرت المنظمة من أن بعض الدول التي ظنت أنها تخطت مرحلة الخطر، تعرضت لموجة جديدة من انتشار الوباء أدت إلى تزايد أعداد الإصابات بصورة كبيرة.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذى تحول إلى وباء عالمى (جائحة) 17 مليون مصاب، بينهم أكثر من 679 ألف حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر الماضى.

المصدر: سبوتنيك عربى