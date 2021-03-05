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الصحة العالمية عن كورونا: موجتين ثالثة ورابعة.. وأثر نفسي أسوأ من الحرب العالمية

لا يجب تخفيف جهود المكافحة
المال - خاص 9:24 م, الجمعة, 5 مارس 21 9:24 م, الجمعة, 5 مارس 21

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حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، من احتمال ظهور موجتين ثالثة ورابعة من جائحة فيروس كورونا، فضلا عن آثار نفسية للوباء أسوأ من الحرب العالمية الثانية.

وشدد مدير برنامج الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، خلال مؤتمر صحفي، على أن ظهور اللقاحات ضد فيروس كورونا يجب ألا يشجع حكومات دول العالم على تخفيف الجهود لمكافحة الجائحة، مشيرا إلى خطر “فقدان التركيز”.

وقال رايان: “اعتقدنا أننا تجاوزنا هذا الوضع، لكنه ليس كذلك… الدول ستنجر إلى موجتين ثالثة بل رابعة في حال عدم التوخي بالحذر”.

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وأعرب رايان عن قلقه من أن هناك حكومات وشخصيات تعتبر أن جائحة فيروس كورونا أصبحت من الماضي، مؤكدا أن هذا الوقت ليس مناسبا لتخفيف إجراءات مكافحة “كوفيد-19″، بما في ذلك في البرازيل، التي تشهد أعدادا كبيرة للإصابات والوفيات.

من جانبه، اعتبر المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، أن جائحة فيروس كورونا قد تترك آثارا نفسية للعالم أسوأ حتى من تداعيات الحرب العالمية الثانية، مشددا على أن الأثر سيبقى مستمرا على مدى سنوات طوال.

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ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة صحية مزمنة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19″، الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا التفشي جائحة يوم 11 مارس العام الماضي، وأصاب الفيروس حتى الآن أكثر من 115 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم وأودى بحياة نحو 2.5 مليون منهم.

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بقلم المال - خاص

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