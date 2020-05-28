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الصحة العالمية : عدد حالات مصابي «كورونا» بأفريقيا في تزايد

قال المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، اليوم الخميس، إن القارة السمراء تشهد تزايداً في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأوضحت المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا الدكتورة "ماتشيديسو مويتي" - في تصريحات صحفية، حسبما نقلت شبكة…

محمود خاطر 5:52 م, الخميس, 28 مايو 20 5:52 م, الخميس, 28 مايو 20

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قال المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، اليوم الخميس، إن القارة السمراء تشهد تزايداً في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا الدكتورة “ماتشيديسو مويتي” – في تصريحات صحفية، حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم – أن وصول عدد حالات الإصابة بكورونا المستجد في القارة إلى ألف استغرق 36 يوماً، ثم 62 يوماً للوصول إلى 100 ألف.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مويتي قولها إن عدد الحالات تضاعف بنسب مختلفة في العديد من دول القارة، مؤكدة أن الحكومات في كل دولة تعمل ليل نهار من أجل “شراء وتجديد الإمدادات والمعدات الأساسية”.

وشددت على أن عدد الحالات في القارة لا يزال منخفضاً مقارنة بالعديد من المناطق الأخرى حول العالم.

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بقلم محمود خاطر

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