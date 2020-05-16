الصحة العالمية: رش المطهرات في الشوارع لا يقضي على كورونا.. وينطوي على مخاطر

حذّرت منظمة الصحة العالمية من خطورة رش المطهرات في الشوارع مؤكدة أن تلك الممارسة لا تقضي على فيروس كورونا بل وقد تتسبب في مخاطر صحية.

وأوضحت المنظمة في وثيقة نقلتها “سكاي نيوز” أن رش المطهرات في الفضاءات المفتوحة على غرار الطرق والأسواق “غير موصى به لقتل فيروس كورونا”.

وتابعت: “المطهر يفقد تأثيره بالأوساخ والركام”.

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن الشوارع والأرصفة ليست “خزانات لعدوى كورونا” مضيفة أن رشّ المطهرات قد يكون “ضارا بصحة الإنسان”.

وشددت على أن رشّ الأفراد بالمطهرات “غير موصى به تحت أي ظرف”، إذ “قد يكون مضرا جسديا ونفسيا ولا يقلّل من قدرة المصاب على نشر الفيروس”.

وأشارت إلى أن رشّ الكلور أو مواد كيميائية سامة أخرى على البشر يمكن أن يتسبب بالتهابات جلدية أو في العينين.

وحذّرت المنظمة أيضا من الرشّ المستمر للأسطح في الأماكن المغلقة، مستشهدة بدراسة بيّنت أن ذلك ليس فعالا إلاّ في المناطق التي يتمّ رشّها مباشرة.

وتابعت “في حال استعمال المطهرات، يجب أن يتم ذلك عبر نقع قطعة قماش أو ممسحة بالمطهر”.