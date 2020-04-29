الصحة العالمية: حذرنا من كورونا مبكرا .. ولجنة لتقييم الوضع بعد 3 أشهر طوارئ

دافع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال إيجاز صحفي اليوم الأربعاء عن أسلوب تعامل المنظمة مع فيروس كورونا المستجد.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس بعد استعراض للمعلومات التي حصلت عليها المنظمة قبل إعلانها كوفيد-19 حالة طوارئ دولية في 30 يناير”منذ البداية، تصرفت منظمة الصحة العالمية بسرعة وحسم لتحذير العالم“.

وأضاف ”أطلقنا التحذير مبكرا وكررناه“ مؤكدا أن ”منظمة الصحة العالمية تلتزم بالشفافية والمسؤولية“.

وقال جيبريسوس إنّ خبراء لجنة الطوارئ سيجتمعون غدا الخميس لتقييم مسار وباء كوفيد-19، بعد ثلاثة أشهر من إعلان حال الطوارئ الصحية عالمياً.

وعرض جيبريسوس كامل الإجراءات المتخذة منذ يناير، وأعلن أنّه “سيدعو مجدداً غداً لجنة الطوارئ لتقييم تطوّر الوباء”.