الصحة العالمية : حالتين «كورونا» فقط في مصر تم التعامل معهم بمهنية

أكدت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كوفيد 19 “كورونا” في مصر ، لا يتجاوز 2 لشخصين غير مصريين ، مؤكدا أن السلطات المصرية تعاملت مع الحالات المكتشف بمهنية.

وذكرت المنظمة في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع تويتر ، أن السلطات المصرية أجرت الكشف على جميع المخالطين للحالات المكتشفة، حسب معايير المنظمة. تؤكد منظمة الصحة العالمية أنه حتى الآن عدد الحالات التي ثَبُت إصابتهم بمرض كوفيد ١٩ هم حالتين فقط لشخصين غير مصريين، وقد تم التعامل معهم بمهنية وأيضاً تم كشف جميع المخالطين لهم وطبقت عليهم الإجراءات الوقائية الإحترازية اللازمة وفق معايير المنظمة.— WHO Egypt (@WHOEgypt) March 4, 2020

وكان ممثل المنظمة الدولية في مصر جون جبور ، أشاد بالإجراءات الوقائية التي طبقتها السلطات المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، ونجاحها في اكتشاف أول إصابة لشخص أجنبي يوم 14 فبراير الماضي ، وهي الإصابة التي تم الإعلان عن تعافيها بشكل كامل فيما بعد.

وقالت وزيرة الصحة هالة زايد في وقت سابق أن الحكومة المصرية مستعدة للتعامل مع مختلف سيناريوهات انتشار فيروس كورونا ، حتى اسوأها وذلك بالتسيق مع منظمة الصحة العالمية ، وعرب خطة تم مراجعتها من المنظمة واعتمادها من مجلس الوزراء.

وأعلنت مصر أول أمس إصابة شخص أجنبي يعمل خبير حقول في إحدى شركات البترول ، وتم اتخاذ إجراءات الحجر الصحي على من كانوا داخل مقر الشركة التي يعمل بها وعددهم 1500 شخص ، منهم 7 أشخاص كانوا يتعاملون معه بشكل وثيق، بينما جاري حصر وتحديد بيانات نحو 1400 شخص تعاملوا معه.

وقال رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور مصطفى مدبولي ، اليوم الأربعاء ، أن الحكومة حريصة على المُتابعة الدورية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا.

أشار مدبولي إلى أن الحكومة تعلن بشكل دوري عن كل الحالات المشتبه فيها ، وأي إصابة مؤكدة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، بشكل شفاف ، مؤكدا عدم وجود أي مصلحة في إخفاء معلومات خاصة بهذا الشأن. رئيس الوزراء : ليس لنا مصلحة في إخفاء أي معلومات بإصابات فيروس كورونا