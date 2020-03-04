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الصحة العالمية : حالتين «كورونا» فقط في مصر تم التعامل معهم بمهنية

أكدت الكشف على المخالطين لهما وفق معايير المنظمة
صفية حمدي 7:56 م, الأربعاء, 4 مارس 20 7:56 م, الأربعاء, 4 مارس 20

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أكدت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كوفيد 19 “كورونا” في مصر ، لا يتجاوز 2 لشخصين غير مصريين ، مؤكدا أن السلطات المصرية تعاملت مع الحالات المكتشف بمهنية.

وذكرت المنظمة في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع تويتر ، أن السلطات المصرية أجرت الكشف على جميع المخالطين للحالات المكتشفة، حسب معايير المنظمة.

وكان ممثل المنظمة الدولية في مصر جون جبور ، أشاد بالإجراءات الوقائية التي طبقتها السلطات المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، ونجاحها في اكتشاف أول إصابة لشخص أجنبي يوم 14 فبراير الماضي ، وهي الإصابة التي تم الإعلان عن تعافيها بشكل كامل فيما بعد.

وقالت وزيرة الصحة هالة زايد في وقت سابق أن الحكومة المصرية مستعدة للتعامل مع مختلف سيناريوهات انتشار فيروس كورونا ، حتى اسوأها وذلك بالتسيق مع منظمة الصحة العالمية ، وعرب خطة تم مراجعتها من المنظمة واعتمادها من مجلس الوزراء.

وأعلنت مصر أول أمس إصابة شخص أجنبي يعمل خبير حقول في إحدى شركات البترول ، وتم اتخاذ إجراءات الحجر الصحي على من كانوا داخل مقر الشركة التي يعمل بها وعددهم 1500 شخص ، منهم 7 أشخاص كانوا يتعاملون معه بشكل وثيق، بينما جاري حصر وتحديد بيانات نحو 1400 شخص تعاملوا معه.

وقال رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور مصطفى مدبولي ، اليوم الأربعاء ، أن الحكومة حريصة على المُتابعة الدورية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا.

أشار مدبولي إلى أن الحكومة تعلن بشكل دوري عن كل الحالات المشتبه فيها ، وأي إصابة مؤكدة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، بشكل شفاف ، مؤكدا عدم وجود أي مصلحة في إخفاء معلومات خاصة بهذا الشأن.

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بقلم صفية حمدي

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