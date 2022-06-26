الصحة العالمية: جدري القرود لم يصل بعد لحالة طوارئ

قالت منظمة الصحة العالمية إن مرض جدري القرود لم يصل بعد إلى وضع حالة الطوارئ الصحية العالمية، على الرغم من أن المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس قال إنه قلق للغاية من تفشي المرض، بحسب وكالة رويترز.

وأكد تيدروس “إنني قلق جدا من تفشي مرض جدري القرود، ومن الواضح أنه تهديد صحي متطور نتابعه أنا وزملائي في أمانة منظمة الصحة العالمية عن كثب”.

تصنيف “حالة الطوارئ العالمية” ينطبق حاليا فقط على جائحة فيروس كورونا

وينطبق تصنيف “حالة الطوارئ العالمية” حاليا فقط على جائحة فيروس كورونا والجهود الجارية للقضاء على مرض شلل الأطفال، وقد تراجعت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة عن إدراج جدري القرود في هذا التصنيف بعد نصيحة من اجتماع لخبراء دوليين.

ووفقا للمنظمة، بلغ عدد الإصابات المؤكدة بهذا المرض 3200 حالة، في حين جرى الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة في الأسابيع الستة الماضية من 48 دولة لم تشهد عادة انتشارا لهذا المرض.

الصحة العالمية: التفشي في هذه المرحلة لا يمثل حالة طوارئ صحية عامة

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان منفصل إنه على الرغم من وجود بعض الآراء المختلفة داخل اللجنة إلا أنه تم الاتفاق في النهاية بالإجماع على أن التفشي في هذه المرحلة لا يمثل حالة طوارئ صحية عامة ذات اهتمام دولي.

وتم حتى الآن هذا العام تسجيل ما يقرب من 1500 إصابة و 70 حالة وفاة في وسط أفريقيا حيث ينتشر المرض بشكل أكبر، ولا سيما في جمهورية الكونجو الديمقراطية.

وهناك لقاحات وعلاج متاح لجدري القرود على الرغم من أن المتاح منها محدود.

وقال بعض خبراء الصحة العالميين إن منظمة الصحة العالمية ربما مترددة في إصدار إعلان لأن إعلانها في يناير 2020 بأن فيروس كورونا الجديد يمثل حالة طوارئ صحية عامة قوبل بالتشكيك إلى حد كبير في جميع أنحاء العالم.

ولكن آخرين قالوا إن تفشي المرض استوفى المعايير التي يطلق عليها حالة الطوارئ.

أدلة تؤكد انتقال عدوى جدري القردة داخل حدود الولايات المتحدة

من ناحية أخرى، قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن هناك أدلة تؤكد انتقال عدوى جدري القردة داخل حدود الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تقارير عن حالات إصابة أخرى لأشخاص كانوا قد سافروا خارج البلاد.

وقالت الطبيبة أجام راو، التي تعمل في مراكز مكافحة الأمراض، في اجتماع للجنة يوم الخميس، إن الإصابات تظهر بشكل أساسي بين الرجال المثليين، لكنها أضافت أن المرض يصيب النساء أيضا.

ومرض جدرى القردة هو عدوى فيروسية تتسبب في طفح جلدي ويتوطن بشكل أساسي في أجزاء معينة من قارة أفريقيا. لكن التفشي الحالي ظهر في بلدان لا ينتشر فيها الفيروس عادة، مما أثار القلق والانزعاج.

انتقال العدوى بين أفراد من أسر المرضى ومن هم على اتصال وثيق بهم

وأفادت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بأنه وردت تقارير أيضا عن انتقال العدوى بين أفراد من أسر المرضى ومن هم على اتصال وثيق بهم.

وقالت راو “سمعنا أيضا في جميع أنحاء العالم عن إصابات بين أفراد الأسر المقربين الذين انتقلت إليهم العدوى من خلال مشاركة أماكن النوم والمناشف على سبيل المثال. لذلك (يمكن القول إن المرض) لا ينتشر من خلال الاتصال الجنسي فحسب”.

ووفقا لهيئة الصحة العامة، فإن الطفح الجلدي المرتبط بالتفشي الحالي أقل حجما من الذي يتسبب فيه جدري القردة المعروف.