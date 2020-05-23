الصحة العالمية توضح أمر انتقال «كورونا» عبر المواد الغذائية

وأشارت في منشور توعوي اليوم السبت، إلى أنه ينبغي اتباع ممارسات النظافة الشخصية الجيدة عند الذهاب للشراء من البقالة في عيد الفطر

أكدت منظمة الصحة العالمية ، أنه ‏لا يوجد حاليا أي دليل يثبت أن فيروس كورونا المستجد، يمكن أن ينتقل عن طريق المواد الغذائية أو أغلفتها.

وأشارت في منشور توعوي اليوم السبت، إلى أنه ينبغي اتباع ممارسات النظافة الشخصية الجيدة عند الذهاب للشراء من البقالة في عيد الفطر.

ونصحت بضرورة الحفاظ على مسافة متر واحد على الأقل بينك وبين الآخرين، مع تطهير مقابض عربات التسوق أو سلال التسوق كلما أمكن، وتجنب لمس العين أو الفم أو الأنف أو متعلقاتك الشخصية.

وشددت المنظمة على تجنب الأطعمة المعروضة في متاجر الخدمة الذاتية المفتوحة مثل المخبوزات، والاستغناء عنها بالمنتجات المغلفة.