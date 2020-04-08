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«الصحة العالمية» توجه 3 نصائح إلى ترامب بشأن وباء «كورونا»

أعلن الرئيس الأمريكي، مساء أمس الثلاثاء، أنه قرر تعليق المساهمات المالية الحكومية من قبل الولايات المتحدة في ميزانية منظمة الصحة العالمية.
المال - خاص 11:33 م, الأربعاء, 8 أبريل 20 11:33 م, الأربعاء, 8 أبريل 20

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مدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، 3 نصائح للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي قرر وقف تمويل هذه المؤسسة الدولية رغم أزمة جائحة فيروس كورونا.

وقال غيبريسوس، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، ردا على سؤال حول قرار ترامب: “إذا، هذه هي نصيحتي، تتكون من 3 نقاط. أولا، من فضلكم، الوحدة على المستوى الوطني، دون أي استخدام لـCOVID-19 لأهداف سياسية”.

وتابع: “ثانيا، التضامن النزيه على النطاق العالمي. وأخيرا القيادة الصديقة من قبل كل من الولايات المتحدة والصين”.

وشدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من جديد على ضرورة “عدم تسييس” جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف غيبريسوس أن “الموارد لن تكون مشكلة بالنسبة إلى المنظمة في حال وجود الوحدة والتضامن”، وأعرب مع ذلك عن شكره للولايات المتحدة على “الدعم السخي” التي قدمتها حتى الآن، آملا في استمرار الدعم من قبل كل الأطراف.

ونفى غيبريسوس صحة الانتقادات الموجهة إلى المنظمة من قبل ترامب بالانحياز إلى الصين، وقال في هذا السياق: “نحن قريبون من كل شعب، لا نميز بين الألوان”.

وقد أعلن الرئيس الأمريكي، مساء أمس الثلاثاء، أنه قرر تعليق المساهمات المالية الحكومية من قبل الولايات المتحدة في ميزانية منظمة الصحة العالمية.

وهاجم ترامب منظمة الصحة العالمية عبر “تويتر”، مشيرا إلى أنه رفض توصيتها “الخاطئة” بترك الأجواء مفتوحة مع الصين خلال بداية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال في هذا الصدد: “منظمة الصحة العالمية أفسدت ذلك، لسبب ما، المنظمة ممولة بشكل كبير من الولايات المتحدة، لكنها منحازة إلى الصين”.

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بقلم المال - خاص

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