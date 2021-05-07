“الصحة العالمية” تقر لقاح سينوفارم الصيني للاستخدامات الطارئة

وافقت منظمة الصحة العالمية على منح موافقة طارئة للقاح الصيني “سينوفارم” المضاد لكورونا.

وأوصت لجنة خبراء اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية بهذا اللقاح.

وهذا أول لقاح صيني يتلقى الضوء الأخضر من المنظمة، للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق.

واللقاح طوره معهد بكين للمنتجات البيولوجية، وترخيصه يعين أنه قد ينضم في الأشهر القليلة القادمة إلى برنامج اللقاحات “كوفاكس” المدعوم من قبل الأمم المتحدة.

وسيؤدي هذا بالتالي إلى توزيع ملايين الجرعات منه لاحقا على الدول التي تحتاج إلى المساعدة في حربها ضد الفيروس التاجي.

ولم تنشر “سينوفارم” إلا عددا محدودا جدا من البيانات العامة عن لقاحيها، لكن لجنة منفصلة تقدم الخدمات الاستشارية إلى منظمة الصحة العالمية كانت قد أعربت عن ثقتها باللقاح الصيني، لاسيما في استخدامه لدى للناس في سن بين 18 و59 عاما.