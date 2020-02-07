الصحة العالمية تعلن نقص أدوات الحماية من فيروس كورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية ، اليوم الجمعة، من أن العالم يواجه نقصا في الأقنعة، ومعدات الحماية الأخرى من فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لما جاء في “سكاي نيوز” نقلا عن وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، فقد قال تيدروس أدانوم غبرييسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، خلال اجتماع للجنة التنفيذية للمنظمة، في جنيف: “يواجه العالم نقصا مزمنا في معدات الحماية الفردية”.

وأضاف غبرييسوس أنه سيتحدث إلى مسئولين في سلسلة التموين لتسوية “الاختناق” في الإنتاج.

وأقرّت الحكومة الصينية، مطلع الأسبوع، بأنها بحاجة إلى أقنعة واقية، بصورة عاجلة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي أصاب 31161 شخصا في الصين القارية، بينهم 636 توفوا بسببه، بحسب آخر حصيلة رسمية.

وفي باقي العالم تم تأكيد 240 إصابة في 30 بلدا أو منطقة، وحالتي وفاة في هونغ كونغ والفلبين.

كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت هذا الأسبوع أنها سترسل أقنعة، وقفازات، وملابس حماية، وأجهزة للمساعدة على التنفس، ومعدات لكشف الفيروس إلى الدول التي تطلب المساعدة.

وقال خبراء منظمة الصحة العالمية، في تصريحات سابقة إن فيروس كورونا يعد جديدًا، والمنظمة تحاول التواصل مع شبكاتها من الخبراء الدوليين وتتبع وتحديد مصدره، وأنماط انتقال هذا الوباء في المجتمعات المحلية.

وأضافوا في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت للمكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، حول أحدث تطورات فاشية فيروس كورونا المستجد، أن تحديد ذلك يتطلب دراسات مختلفة.

وأشار خبراء منظمة الصحة العالمية إلى أن الفيروس المتسبب في نزلات البرد يختلف عن فيروس الكورونا، مشيرين إلي أنهما مشتركان في عدد من الأعراض كالسعال وارتفاع دراجة الحرارة، لكن عادة الأشخاص الذين يعانون من كورونا تتطور أعراض مرضهم بصورة كبيرة.