«الصحة العالمية» تعلن زيادة إصابات كورونا في القارة السمراء بقيادة جنوب إفريقيا

قالت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس إن إفريقيا تشهد زيادة في إصابات كوفيد-19 يقودها تضاعف الإصابات المسجلة في جنوب أفريقيا.

وقال بينيدو إمبوما مدير الأمراض المعدية وغير المعدية في مكتب المنظمة في أفريقيا في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت “الإصابات والوفيات الجديدة بكوفيد-19 في القارة زادت هذا الأسبوع للمرة الأولى بعد انخفاض لأكثر من شهرين في الإصابات وشهر واحد في الوفيات”.

وأضاف: هذا الارتفاع مرتبط بشكل كبير بتزايد عدد الحالات المعلنة في جنوب إفريقيا مع دخول البلاد موسم الشتاء حيث تصبح الأمراض التنفسية أكثر شيوعا.

وشهدت أفريقيا هدوءا مؤقتا في الإصابات بفيروس كورونا، إذ أشارت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق هذا الشهر إلى أطول انخفاض مستمر في الإصابات الأسبوعية في القارة منذ بداية الجائحة.

زيادة إصابات كوفيد

لكن حالات الإصابة بدأت الأسبوع الماضي في الارتفاع في جنوب أفريقيا، الدولة التي سجلت أكبر عدد من الإصابات والوفيات في أفريقيا حتى الآن، وتراقب السلطات الصحية هناك علامات على وجود موجة خامسة من الجائحة.

وقال إمبوما “تضاعفت إصابات الدولة (جنوب إفريقيا) الأسبوع الماضي فقط، وهناك زيادة طفيفة في الحالات التي تحتاج علاجا بالمستشفيات.

ورغم أن السلالة أوميكرون مستمرة في التحور فليس هناك دليل حاليا يشير إلى أن هذه الزيادة الجديدة مرتبطة بأي سلالات فرعية جديدة أو متحور جديد”.